Netflix : la série documentaire incontournable qui sort sa saison 2 après quatre ans

Netflix

Les nouveaux épisodes d’une série très attendue par les utilisateurs de Netflix sont là et on vous dit tout sur son lancement.



©John Haskew/NetflixLa deuxième saison d’une série Netflix à succès arrive.

Lorsque le service de streaming Netflix lance une série et remporte un certain succès, il est courant qu’elle soit renouvelée pour de nouvelles saisons d’épisodes à court terme. Cependant, il y a des occasions où, pour différentes raisons, ces livraisons n’arrivent pas, comme c’est le cas pour Miroir noir qui a démêlé une question de droits. Maintenant, un autre spectacle qui faisait fureur est de retour.

Ces derniers temps, la plateforme a ajouté d’innombrables séries documentaires de différents domaines, mais aucune ne semble avoir le niveau de production dont elle dispose. Notre planète. Cette production britannique est arrivée en avril 2019, où elle a eu beaucoup de polémique pour la manière dont les images des animaux ont été réalisées, mais elle s’apprête à faire son retour.

+La série documentaire qui revient sur Netflix avec sa saison 2

Après quatre ans, Notre planète revient sur Netflix en streaming avec sa deuxième saison ce jeudi 14 juin. Sur la base de sa description, une photographie révolutionnaire qui dévoile les mystères de la migration des animaux devrait raconter certaines des histoires les plus dramatiques et les plus captivantes de la nature.

Synopsis officiel : « À tout moment et aux quatre coins du monde, des milliards d’animaux entreprennent un voyage crucial. Baleines gigantesques, pumas insaisissables, minuscules crabes rouges, homards voraces, grues gracieuses… Presque tous les animaux migrent et se croisent souvent en symbiose, qu’ils voyagent en grands troupeaux ou traversent leur territoire lors de longues randonnées solitaires. Guidés par leur instinct, ils suivent le soleil et les chemins tracés par leurs ancêtres depuis des millions d’années. La santé de la planète dépend de ces migrations. Mais à mesure que le réchauffement climatique progresse, que les calottes glaciaires fondent et que l’impact de l’humanité empiète sur des étendues sauvages de plus en plus reculées, peuvent-ils s’adapter pour survivre ?.

Comme la première saison, dans notre planète II sera à nouveau Monsieur David Attenborough comme narrateur principal. De même, on s’attend à ce que Salma Hayek être le narrateur pour l’Amérique latine et Penelope Cruz En Espagne. Le premier volet a ajouté 570 millions d’heures reproduites dans Netflix et ils espèrent dépasser le nombre d’audience à partir du 14 juin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?