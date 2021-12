Netflix : la série d’horreur la plus réussie de toute l’année 2021

La fin de l’année est synonyme de bilans et de reconnaissance de ce qui a été le meilleur et le pire de l’année. Et il en va de même pour les séries et films sortis courant 2021. Bien qu’il puisse y avoir des doutes sur la qualité, il y a une production qui s’est démarquée du reste de celles qui ont eu leur lancement en streaming si on parle de chiffres. C’est une série, elle appartient à la genre d’horreur et est disponible sur Netflix. Avez-vous deviné son nom?

Il s’agit de Messe de minuit, l’une des plus attendues de l’année qui a finalement vu le jour en septembre 2021. L’attente portait sur son créateur, un expert des scènes sinistres. Est Mike Flanagan, qui a connu le succès à la première personne lorsque le N rouge a présenté La malédiction de Hill House et après La malédiction du manoir de Bly. Mais cette fois, les maisons hantées ont été abandonnées pour révéler une histoire complètement différente.

Cette mini-série, que son réalisateur a qualifiée de l’un de ses projets les plus personnels, débute par l’arrivée d’un charismatique prêtre à une communauté en déclin. Mais l’histoire ne s’arrête pas là car elle apportera une série de miracles, de mystérieux présages et un renouveau ferveur religieuse qui a conquis les utilisateurs de la plateforme et qui a rapidement placé le titre parmi les les tendances pendant des semaines.

En sept chapitres de plus d’une heure, ce drame envoûtant est traversé de performances de Kate Siegel, Zach Gliford et Hamish Linklater comme protagonistes. Font également partie du casting Henry Thomas, Kristin Lehman, Samantha Sloyan, Igby Rigney, Rahul Kphli, Annarah Cymone, Anabeth Gish, Alex Essoe, Rahul Abburi, Matt Biedel, Michael Trucco, Crystal Blaint et Louis Oliver.

Les abonnés du service de plus de 16 ans pourront profiter de la série d’horreur la plus réussie de tout 2021. Et c’est que les événements effrayants, le décor de la île Crockett et le danger diabolique Ils font de cette fiction une proposition convaincante qui donne envie d’en voir plus et qui consacre le réalisateur comme l’un des favoris dans le monde du streaming en ce qui concerne ce genre.

