Netflix : la série Cowboy Bebop basée sur l’anime culte divise les fans

Netflix envoie aujourd’hui 19 novembre l’adaptation live-action très attendue be-bop cow-boy des japonais Anime culte par Hajime Yatates. La nouvelle série avec John Cho dans le rôle de Spike Spiegel, qui est une troupe hétéroclite de chasseurs de primes intergalactiques mène une mission aventureuse, mais il peut tous les critiques ne convainquent pas. Au contraire, la série reçoit un grand nombre de critiques positives et négatives qui vont avec le adaptation moderne du classique querelle.

Pour comprendre les opinions déçues de nombreux fans inconditionnels d’anime et de manga, il faut regarder en arrière : depuis 20 ans maintenant, des générations de fans apprécient le manga et la série animée « Cowboy Bebop » des années 1990 de Hajime Yatates, cependant, cela a beaucoup changé au fil des ans.

Par conséquent, les créateurs de la série ont déclaré à l’avance que la nouvelle série ne pouvait pas simplement raconter l’anime en 26 parties. Au contraire, lui et son équipe voulaient travailler avec le La vraie série Cowboy Bebop apporte aussi quelques nouveautés – rendre hommage à l’original en même temps.

Il y a plus de dix ans, il devait y avoir une adaptation, à l’époque en tant que long métrage avec la star de l’action « John Wick » Keanu Reeves dans le rôle principal, mais la production ne voulait pas vraiment progresser. Finalement, Netflix a obtenu les droits et annoncé une série. Depuis le début les fans étaient sceptiques en ce qui concerne une adaptation de l’anime culte – ce qui se reflète désormais dans les premières critiques.

Cowboy Bebop : les critiques ne sont pas d’accord sur l’adaptation de Netflix

Les premières critiques de la série Netflix « Cowboy Bebop » sont là et jettent une image assez déséquilibrée de l’adaptation anime. Si certains sont positifs sur la série et font surtout l’éloge des acteurs, d’autres sont déçus de la mise en œuvre du modèle, qui selon eux n’a pas été un succès. La déclaration des fabricants de donner au modèle de 20 ans une touche moderne et individuelle est souvent ignorée. L’anime original est également disponible sur Netflix à titre de comparaison :

Éloge de l’industrie du jeu …

IGN États-Unis sur les spectacles 100 pour cent convaincu du projet et écrit : « Cowboy Bebop de Netflix ressemble à la première adaptation en direct d’une société de production américaine qui non seulement aime le matériel source, mais fait également tout son possible pour donner vie aux détails de l’anime. Et même si toutes les tentatives pour ajouter quelque chose de nouveau au mélange n’ont pas fonctionné, le casting et le dévouement à l’original compensent finalement. »

Radar de jeux Même s’il voit des coins et des bords, il tombe quand même Critiques majoritairement positives la fin: « Un remix exceptionnel qui frappe toutes les bonnes notes. Grâce à ses dialogues tranchants et à ses décisions de casting ingénieuses, ‘Cowboy Bebop’ déborde de charme, de personnalité et de style « . Le méchant Vicious ne s’en sort pas bien par rapport à l’anime, mais la conclusion est très positive : « Vous pouvez respirer facilement. « Cowboy Bebop » est bon. Très bien. »

Golem écrit : « La vraie version de Cowboy Bebop est un mélange sauvage de genres. La vraie version cinématographique de l’anime Cowboy Bebop de plus de 20 ans reste fidèle à l’original, mais le modernise de manière absolument réussie. Cowboy Bebop montre comment réussir à adapter un anime en version réelle. Cela permet aussi de toucher un public qui ne regarde généralement pas les dessins animés. La seule question qui reste est de savoir si le cow-boy bebop est encore beaucoup trop étrange pour ce public. La série n’est définitivement pas mainstream. »

… critiques dévastatrices de la presse

Avis négatifs viennent du magazine américain, par exemple Collisionneurqui ont préféré la série « Cowboy Bebop » jugement dévastateur donne : En conséquence, la série n’est rien de plus qu’un « Copie incolore et sans âme d’une série animée révolutionnaire ». Même si le casting est loué et que vous avez essayé le meilleur, ils partent « Pas cher » Costumes le Les acteurs ressemblent à des cosplayersqui ont l’air d’imiter mal les doubleurs de la série originale.

Le journaliste hollywoodien écrit : « Je n’ai aucun doute que les personnes qui ont fait cette série aiment et admirent l’original […] Ce qui manque, c’est une perspective personnelle de tout cet amour – certains marquent la série l’ont inspirée à laisser libre cours à son imagination […] »

Empire moyens: « Au lieu de se sentir comme un remix amusant, Cowboy Bebop ‘est juste un à son meilleur version de couverture médiocre, mais une interprétation biaisée des plus grands tubes la plupart du temps [des Originals]. «

IndieWire va même plus loin et se réfère à la série comme un « Catastrophe cosmique » qui « a terriblement mal tourné »: « Il sera toujours difficile de faire décoller un bebop en direct avec la même atmosphère magique. Mais la version Netflix est si mauvaise pour transmettre ce sentiment – ou quoi que ce soit en cours de route – qu’il est difficile d’imaginer comment elle a dépassé le stade conceptuel. » Bien que les acteurs aient fait un excellent travail, le spectacle a finalement dégénéré en un « Mauvais feuilleton ».

Et qu’en disent les fans ? Ils apparaissent jusqu’à présent surtout satisfait de l’adaptation. Les premières réactions sont toujours positives et l’IMDb présente également la série Netflix « Cowboy Bebop » 7.1 / 10 évalué.

Attendons de voir à quoi cela ressemble après le week-end de binge-watching. Que pensez-vous de la série ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.