Netflix : la série basée sur Assassin’s Creed a un scénariste

L’information est apparue il y a quelque temps : Netflix va développer une série basée sur le jeu vidéo populaire Ubisoft, Le credo de l’assassin. Depuis, on n’a plus entendu parler du projet. Jusqu’à aujourd’hui, le populaire service de streaming confirmait le nom de la personne en charge d’écrire le futur programme : Jeb Stuart. Le même homme derrière l’attendu Vikings : Valhalla. Et le propriétaire d’un CV impressionnant.

Quels sont les crédits de l’écrivain ? Il faut remonter le temps pour l’un de ses premiers succès en tant que co-scénariste, Dur à tuer, à partir de 1988 avec Bruce Willis. Il a également travaillé sur Le fugitif, encore 48 heures. et juste cause. Récemment, l’auteur a précisé avec Netflix la mini-série animée Le libérateur. Désormais, il reprendra l’histoire des meurtriers.

Depuis son apparition sur consoles en 2007, la série de jeux vidéo Le credo de l’assassin a emmené les joueurs à différentes époques et lieux à travers le monde, de la troisième croisade à la Grèce antique et au-delà. Détail des jeux la rivalité entre assassins et templiers, qui veulent parvenir à la paix par différentes méthodes.

Disparus Renard du 20e siècle essayé en vain d’amener le jeu vidéo au cinéma avec Michael Fassbender comme rôle principal, mais le film n’a pas réussi à satisfaire les fans et tous les projets de développement d’une franchise n’ont abouti à rien.

Netflix Se développe Le credo de l’assassin dans le cadre d’un accord de portage des propriétés de Ubisoft à la télé. La plateforme travaille avec le créateur de John Wick, Derek Kolstad, dans un anime basé sur le jeu Cellule éclatée. Tout indique qu’il y aura plus de jeux vidéo à venir sur le petit écran.