Netflix : la série animée ingénieuse avec un acteur de Stranger Things

Une production conçue pour les adultes est idéale pour profiter pendant le week-end. Découvrez qui est la figure de Netflix qui prête sa voix à cette fiction !

©NetflixUn acteur de Stranger Things prête sa voix à une série animée pour adultes,

Les les dessins animés Ils sont généralement associés à des contenus destinés aux enfants ou à la famille. Cependant, Netflix a pu démontrer à plusieurs reprises qu’elles pouvaient aussi être destiné aux adultes. C’est ainsi qu’il l’a fait avec des productions comme Grande Bouche Soit assez proche. Si ce type de fiction vous plaît, vous ne pouvez pas manquer une proposition ingénieuse avec la participation d’un acteur de choses étranges.

Il s’agit de Travail d’infiltration, une bande créée par Shion Takeuchi qui convient aux 16 ans et plus, car elle comprend des scènes avec un langage inapproprié ou de la violence. Au casting, on retrouve quelques stars qui seront facilement reconnaissables par un public familier des séries américaines. L’un d’eux est la voix de brett gelman, qui a fait le succès avec Millie Bobby Brown dans la peau de Murray Bauman. Dans ce cas, le titre excentrique a deux saisons et un total de det 18 épisodes environ 25 minutes.

Synopsis de l’emploi incognito :

Travail d’infiltration présente une équipe dysfonctionnelle avec une mission importante: faire face à toutes les conspirations du monde. Ainsi, Reagan Ridley -un génie doué pour la technologie et dénié à la vie sociale- devra tout démêler des mythes comme la théorie du peuple lézard ou l’arrivée sur la lune. Si vous pouvez supporter vos collègues irresponsables, vous pouvez obtenir la promotion que vous désirez.

Remorque d’emploi sous couverture :

Acteurs du travail incognito :

Lizzy Caplan dans le rôle de Reagan Ridley

Christian Slater comme Randy Ridley

Clark Duke comme Brett Hand

Tisha Campbell comme Gigi

Andy Daly comme JR Scheimpough

Chris Diamantopoulos comme Robotus

Complétez le casting :

John DiMaggio comme Glenn Dolphman

Bobby Lee comme Bobby Lee Dr.André

Brett Gelman comme Magic Myc

Alex Hirsch comme Grassy Claus

Ron Funches comme Elliot Mothman

Suzy Nakamura Tamiko Ridley

