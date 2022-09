Netflix : la première bande-annonce de Midnight Club, le nouveau Mike Flanagan

Netflix

L’homme derrière La malédiction de Hill House Oui messe de minuit plonge directement dans l’horreur des adolescents.

©IMDBle club de minuit

Depuis que La malédiction de Hill House créé en Netflixla course de mike flanagan Il a pris son envol comme promis et l’a positionné comme l’un des cinéastes les plus consommés du grand public. Ses lettres d’ouverture dans des films comme faire taire Oui Le jeu de Gérald avaient déjà montré tout leur potentiel, mais l’apparition de la série mettant en vedette des personnages tels que Victoria Pedretti et Henry Thomas Ils en ont fait l’un des favoris.

Après avoir fait messe de minuit, mike flanagan revenir à Netflix avec une nouvelle série d’horreur, cette fois menée par des adolescents. Il s’agit de Le club de minuitqui atteindra la plate-forme de diffusion le 7 octobre prochain. Le mois de Halloween ajoutera une nouvelle proposition pour les amoureux de la terreur, avec un spécialiste comme mike flanagan.

ce jour, Netflix a dévoilé la première bande-annonce officielle de la série tant attendue de mike flanagan. Le club de minuit Il se déroule dans un hospice pour adolescents en phase terminale appelé Rotterdam Accueil. Chaque jour, à minuit, les protagonistes se retrouvent pour se raconter des histoires effrayantes. Lorsque la mort les guette, ils concluent un pacte : le premier à mourir doit raconter des histoires de l’au-delà.

Parmi les protagonistes de Le club de minuit les chiffres apparaissent comme Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard et Sauriyan Sapkota. A eux, il faut ajouter l’actrice Heather Langenkampqui sera le médecin et directeur en charge du Rotterdam Accueil. La nouvelle série d’horreur mike flanagan Il sera composé d’un total de dix épisodes qui, comme le fait habituellement la plate-forme, seront tous diffusés simultanément.

+L’acteur fétiche de Mike Flanagan

Qui ne figure pas parmi les artistes confirmés au sein de Le club de minuit mais on le verra sûrement dans la série c’est l’un des acteurs qui est devenu le fétiche de mike flanagan. On parle de Henri Thomasl’interprète devenu célèbre dans les années 1980 pour avoir joué dans ET l’extraterrestre et qu’au bout d’un moment sans en voir autant, il revenait grâce à ce réalisateur qui, selon Thomas dans une interview à Regarde qui j’ai trouvéa promis de faire appel à lui pour tous ses projets puisqu’il l’a embauché chez planche Ouija. Depuis, cela ne lui a jamais fait défaut.

