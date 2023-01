Netflix : la plus grande première de janvier 2023

NETFLIX

Ce mois-ci, de nouvelles séries, films et documentaires arriveront au catalogue Netflix. Lesquels devez-vous planifier avant son lancement ?

©NetflixLes séries et films les plus marquants de janvier 2023.

Le 2023 Il est arrivé et les plateformes de streaming commencent à annoncer ce que le grandes premières dans leurs catalogues pour les 12 prochains mois. Mais si des productions impressionnantes sont attendues tant pour le milieu que pour la fin de cette année, en attendant Netflix Il n’abandonne pas ses terrains. C’est pourquoi nous examinons ici quelles sont les propositions les plus remarquables qui arriveront au cours de Janvier pour ne rien manquer.

La plus grosse sortie de ce mois-ci est probablement Ce spectacle des années 90. Et c’est que la nouvelle fiction promet de retrouver l’essence de Ce spectacle des années 70la série populaire diffusée sur Fox entre 1998 et 2006. Avec Bonnie et Terry Turner -créateurs de la bande originale- impliqués dans le projet, Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith sont prêts à diriger le nouvel engagement de ce service à l’abonnement.

Ce n’est pas tout! S’il s’agit de films, un long métrage mettant en vedette balle chrétienne qui est prometteur. Réalisé par Scott Cooper, un autre des points forts de Netflix ce mois-ci sera les crimes de l’académie. De même, en matière de documentaires, il lancera Pamela Anderson : une histoire d’amour, le témoignage à la première personne de l’actrice sur le scandale de la célèbre vidéo intime. Découvrez ici de quoi il s’agit et à quelle date ils arriveront sur Netflix.

+ Les sorties les plus pertinentes de janvier sur Netflix

– Les crimes de l’académie | Film

Date de sortie: 6 janvier

Terrain: Un cadet rusé nommé Edgar Allan Poe est recruté par un détective à la retraite pour résoudre un meurtre macabre à l’Académie militaire américaine.

– Ce spectacle des années 90 | Série

Date de sortie: 19 janvier

Terrain: 1995. Leia Forman, fille d’Eric et Donna, passe l’été avec ses grands-parents à Point Place, où elle rencontre une nouvelle génération d’enfants farfelus.

– Pamela Anderson : Une histoire d’amour | Film documentaire

Date de sortie: 31 janvier

Terrain: Avec ses témoignages, ses vidéos et ses journaux personnels, Pamela Anderson raconte l’histoire de sa célébrité, sa vie amoureuse et sa sex tape scandaleuse.

