Netflix : la nouvelle série LGBT avec un protagoniste de Merlí

La fiction a commencé son tournage à Barcelone après son succès en salles dans le monde entier. Voici tout ce que vous devez savoir sur Smiley, la nouvelle histoire d’amour LGBT.

©IMDBCarlos Cuevas, l’un des protagonistes de Merlí.

la première de bouchon de coeur précisé que les abonnés au Netflix ils adorent les fictions où la représentation LGBT il est présent. Cette série, en effet, n’a pas tardé à se positionner parmi les tendances et à faire fureur sur la plateforme le mois dernier. Mais ce n’est pas la seule histoire sur laquelle parie le service d’abonnement, puisqu’une romance gay a déjà commencé la production et mettra en vedette un acteur de Merli.

Cette série catalane a d’abord été diffusée sur TV3 mais, depuis qu’elle a atterri sur Netflix, les utilisateurs du N rouge sont rapidement tombés amoureux de l’histoire du professeur de philosophie et de ses étudiants particuliers. Ceux qui ont volé tous les yeux étaient, précisément, Pol (Carlos Cuevas) et Bruno (David Solans). Et le premier d’entre eux est prêt à revenir sur Netflix avec une histoire complètement renouvelée.

Il s’agit de smileysla nouvelle série LGBT de la plateforme dans laquelle Carlos Cuevas donnera vie Alexandreun jeune homme qui tombera amoureux de Bruno (Miki Esparbe). Bien que le nom de son amour ne soit rien de plus qu’une coïncidence qui prend désormais la forme d’un clin d’œil, la vérité est que Netflix a déjà montré un premier regard sur le casting et présenté les premières images de ce que sera cette fiction tant attendue. , même sans date de sortie confirmée. .

Ce n’est de toute façon pas une intrigue originale de plate-forme : écrite par Guillem Cluá, le travail a débuté en 2012 dans un théâtre de Barcelone. Au fur et à mesure que le projet grandissait, accédant à différents théâtres du pays, trois ans plus tard, il a fait ses débuts à Madrid. Depuis, Smiley a été adapté à New York, Miami, Australie, Grèce, Italie, Singapour, Chypre, Porto Rico, Venezuela, Pérou, Colombie et Uruguay.

Le géant du streaming est prêt à l’adapter pour la première fois à l’écran : réalisé par Marta Pahissa et David M.. Porras, racontera l’histoire d’un jeune homme qui a eu une déception amoureuse après qu’un autre garçon l’ait fait »fantôme”. En colère, il envoie un message vocal demandant des explications qui -par erreur- parviennent à un étranger. Pépon Nieto, Meritxell Calvo, Giannina Fruttero, Eduardo Lloveras, Ruth Llopis et Ramón Pujol compléter le casting de cette série dont le tournage a déjà commencé à Barcelone.

