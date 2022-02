Netflix : la nouvelle mini-série qui est tendance et qu’il ne faut pas rater le week-end

Netflix

Le vaste catalogue de Netflix laisse toujours le contenu idéal à profiter pendant le week-end. Découvrez la nouvelle mini-série qui est à la mode.

Netflix Il s’est caractérisé, au fil des ans, par des premières extrêmement réussies dans le monde entier. La plateforme, en vigueur depuis plus de dix ans, a su conquérir des milliers de téléspectateurs à travers le monde avec des titres auxquels personne ne croyait, mais qui ont fini par faire fureur. De plus, maintenant, il est arrivé avec une nouvelle formule qui a un ajout spécial : la mini-série.

Pendant des années, les téléspectateurs s’apparentaient à profiter de contenus plus longs : feuilletons télévisés ou séries de plus de deux saisons avec plus de 16 épisodes chacune. Mais maintenant, Netflix est venu avec ce beau produit : des fictions qui peuvent être terminées en quelques heures ou en deux jours. A tel point que la plateforme a commencé à opter pour ce type de production qui, ces derniers temps, est devenu une tendance.

En réalité, Il y a moins d’un mois, une nouvelle fiction américaine pleine de mystère et de drame arrivait chez le géant du streaming qui attire déjà beaucoup l’attention. Avec une seule saison de huit épisodes, ce strip a suscité de grandes attentes et a même fini par se surpasser. Pour cette raison, c’est le grand choix de ce week-end : nous vous le présentons.

La mini-série Netflix qui est tendance et idéale pour le week-end :

Attention! La nouvelle série Netflix ne convient qu’aux personnes de plus de 16 ans. A l’origine cette fiction a été lancée en 2021, mais elle n’est arrivée que récemment sur la plateforme. De quelle série parle-t-on ? quelqu’un mentla nouvelle production américaine qui a séduit des milliers de personnes depuis son arrivée au service à la demande. Basé sur le roman homonyme de Karen M. Macmanus, l’histoire est pleine de mystère, de drame et de contenu idéal pour l’apprentissage par les adolescents.

La description de la plateforme dit : «Les commentaires sur les réseaux sociaux sont importants – à l’école et à l’extérieur – et Forbes a fait l’éloge de cette série de mystères pour adolescents, la qualifiant d’intelligente, d’intelligente et de drôle.”. D’autre part, le synopsis de FilmAffinité fait remarquer: « C’est l’histoire de ce qui se passe lorsque cinq lycéens entrent dans le centre de détention et que seuls quatre en sortent vivants. Tout le monde est méfiant et tout le monde a quelque chose à cacher”.

