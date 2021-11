Netflix : la meilleure scène de Tokyo et Rio dans La Casa Papel

Depuis que Le vol d’argent j’arrive à Netflix il y a des années, la création de Alex Pina n’a cessé de surprendre ses fans un seul jour. Tout au long des cinq saisons diffusées jusqu’à présent, un grand nombre de scènes ont été évoquées et reconnues par les utilisateurs. Et le couple de Tokyo et Rio, personnifié par Úrsula Corberó et Miguel Herrán respectivement, il n’a pas été laissé de côté. Ici, nous passons en revue la meilleure scène des voleurs. Attention aux spoilers !

Au début de la série espagnole, l’alchimie entre les deux jeunes était indéniable. Lorsqu’ils ont été convoqués par Professeur pour étudier le vol Usine de monnaie et de timbres à Tolède, ils ne pouvaient s’empêcher de se comprendre. Le caractère de Alvaro Morte Il avait été clair : il ne pouvait y avoir aucun lien personnel entre les participants au vol. Par conséquent, ils utilisent des noms de ville et non leurs vrais surnoms. Mais ils ont enfreint les règles.

Avec la planification puis l’exécution parfaite du vol, leur relation a évolué, atteignant de plus en plus de profondeur. Ils ont été vus très amoureux, mais aussi très éloignés l’un de l’autre à plusieurs reprises. Cependant, il est devenu clair que leur amour est inconditionnel et qu’ils sont capables de faire l’impossible pour sauver l’autre de tout danger. Cela a été démontré par Tokyo lorsqu’il a promu avec le chef de Le groupe le coup à Banque d’Espagne pour récupérer Rio.

Et le personnage de Miguel Herrán a su le lui rendre. La meilleure scène que nous ayons vue jusqu’à présent sur Netflix est précisément la dernière qu’ils ont partagée. Il s’agit de la mort de tokyo, un sacrifice pour ses compagnons digne d’admiration. Quand ils n’avaient plus d’échappatoire et que la redoutable Gandía était prête à tout, elle a décidé de s’immoler pour sauver ses amis et leur donner plus de temps pour résoudre le plan.

Lorsque la décision a été prise pour le rôle de Corberó, Rio a quand même essayé de l’éviter. Avec ses outils, il a percé le sol pour l’aider à s’échapper afin qu’ils puissent continuer à vivre ensemble. Mais elle l’a arrêté et lui a laissé une leçon qui résonne encore aujourd’hui dans la tête des fans de Le vol d’argent: « Je suis vraiment content que tu sois là. Ne sois pas triste. Aujourd’hui quelque chose se termine mais c’est le premier jour de ta prochaine vie”. Les 3 décembreAvec le dernier volet de la série, on saura s’ils se reverront ou si c’était la fin de leur histoire.

