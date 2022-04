Netflix l’a encore fait: ils ont annulé cette série après une saison

Netflix

Il a été confirmé que la plateforme avait décidé de ne pas poursuivre un projet qui avait auparavant attiré l’attention sur les responsables de sa création. Connaître les détails !

© GettyNetflix l’a encore fait : ils ont annulé cette série après une saison.

Il est clair que le service de streaming Netflix veut rester au top face à la concurrence qui arrive constamment, alors mois après mois, ils annoncent les premières les plus attendues, car ils ont de grandes célébrités dans leur répertoire. Cependant, un autre problème dans la réalisation du leadership a à voir avec se débarrasser des projets qui n’étaient pas entièrement fructueux, comme on l’a récemment connu.

Ces dernières années, le nombre de titres qui ont connu une fin brutale sur la plateforme a augmenté et cela est dû en grande partie à leur audience, leurs critiques ou leurs coûts de production, notamment après la pandémie de Coronavirus qui a touché l’industrie. Jusqu’à présent, en 2022, nous avons déjà tiré Gentefied, nouvelle vie, le club des baby-sitters, dossier 81 Oui diableromais maintenant les abonnés devront dire au revoir à Sur le point Soit Au bordcar Il a été annulé.

Cette comédie dramatique écrite, réalisée et créée par Julie Delpy a été créée le Netflix le 7 septembre 2021 et instantanément a obtenu de bonnes critiques du grand public, mais le nombre de critiques n’était pas suffisant pour le streaming et le principal problème était son manque d’audience, car il ne faisait pas non plus partie d’un Top 10 important. La réalité est que jusqu’à présent, il n’y avait aucune nouvelle de son avenir, mais son créateur l’a clarifié sur Instagram : « C’est annulé, mais ils ont oublié de l’annoncer ».

Si vous n’avez pas encore vu l’émission et que vous voulez savoir de quoi il s’agit, nous vous apportons ici son synopsis officiel : « Quatre femmes – une chef, une mère célibataire, une héritière et une chercheuse d’emploi – se plongent dans l’amour et le travail, avec un côté généreux des crises de la quarantaine, dans le Los Angeles pré-pandémique ». Apparemment, l’accueil a été positif, mais il n’a pas justifié une deuxième saison en termes de téléspectateurs et a été la raison de son annulation.

En plus de Delpyle casting était également composé de visages familiers tels que Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau, Mathieu Demy, Troy Garity, Timm Sharp et Giovanni Ribisi. Malgré les tentatives d’étendre son histoire, qui a une livraison de 12 épisodes au total, Netflix il a fermé les portes du projet, bien qu’il puisse toujours être sauvé si le potentiel nécessaire est perçu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂