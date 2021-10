Netflix : la deuxième saison de Bridgerton a terminé son tournage et il y a déjà de nouvelles images

Ce n’est plus une nouvelle qu’un livre à succès a une adaptation à l’écran, mais il est souvent surprenant de voir combien de fans il peut gagner à la suite de cela. Bridgerton C’est l’un des exemples les plus clairs puisque, depuis son arrivée sur Netflix, la fureur était imparable et des milliers et des milliers d’utilisateurs étaient ravis des romans de Julia Quinn. La première saison, mettant en vedette Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page a été un succès, alors maintenant la deuxième approche.

En moins d’un mois, les premiers chapitres de Bridgerton a recueilli plus de 82 millions de vues dans le monde. C’est pourquoi Netflix n’a pas hésité à renouveler la série pour trois saisons supplémentaires, permettant ainsi à la production de Shonda Rhimes de poursuivre l’histoire des frères. Et maintenant, l’accent sera uniquement mis sur le personnage de Jonathan Bailey, Anthony.

Pour le moment, on ne sait pas quand sortira la prochaine édition, mais une partie du casting est apparue à TUDUM, l’événement pour les fans organisé par le géant du streaming, et ils ont annoncé que ce serait l’année prochaine. De même, ils en ont sorti la première bande-annonce, laissant tous les adeptes et fidèles au Bridgerton vouloir plus.

Cependant, c’est Nicola Coughlan, l’actrice qui incarne Penelope Featherington, qui s’est chargée de calmer tous les followers. Plus d’une fois l’artiste a parlé des choses à venir, donnant les détails nécessaires et nécessaires, mais maintenant elle a réussi à aller plus loin. C’est elle qui a annoncé la fin du tournage après si longtemps et a montré une photo de son personnage.

Bien que la même Pénélope ne soit pas vue sur la photo, il y a un dessin de ce qui ressemble à un gâteau avec les artefacts caractéristiques qu’elle a utilisés pendant la série. En plus, bien sûr, il y a aussi le stylo et le journal de Lady Whisteldown, l’identité secrète que Coughlan personnifie. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il a également fait référence à l’année au cours de laquelle cette nouvelle histoire se déroulera.

« C’est un enveloppement sur Pen. J’ai hâte de partager cette saison de Bridgerton avec toi, ça a été une joie totale. Je suis très fier et très impatient que vous le voyiez. Nous sommes en 2022/1814. Cordialement, Madame Whisteldown», a-t-il écrit à côté de la carte postale annonçant la fin du tournage.

