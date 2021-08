Netflix : la date de sortie de Army of Thieves est confirmée !

Fifty Shades Of Grey Play Nice Date Night Cartes d’Idées

Les soirées romantiques et sexy sont un excellent moyen de garder la flamme vivante, mais il peut parfois être difficile de trouver de nouvelles idées. Les cartes d'idées de rencard de Fifty Shades of Grey offrent une solution : Choisissez simplement si vous voulez rester ou sortir, choisissez une carte et laissez-la révéler une surprise séduisante dont vous pourrez profiter ensemble. En ce qui concerne la romance et le sexe, la plupart d'entre nous apprécient la spontanéité et la variété, c'est pourquoi ces cartes sont un auxiliaire si fantastique lors de vos rendez-vous habituels. Et en prime, vous serez tous les deux surpris ! Le jeu se compose de 26 cartes «Sortir» pour s'amuser à l'extérieur et 26 cartes «Rester à l’intérieur» pour faire monter la température à la maison. Essayez une carte par semaine et profitez de plus de passion et d'intimité dans votre vie quotidienne pendant une année complète.