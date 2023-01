Netflix : la comédie romantique de 59 minutes à voir au Nouvel An

NETFLIX

Un film français qui dure moins d’une heure est idéal à apprécier le 1er janvier. Découvrez pourquoi vous devriez le regarder aujourd’hui sur Netflix !

©NetflixLa comédie romantique à voir absolument le 1er janvier.

2022 est derrière nous et les plateformes de streaming se concentrent sur les grandes premières de l’année prochaine. Cependant, il y a quelques joyaux du mois dernier que vous avez peut-être oubliés et que vous pouvez toujours essayer. C’est le cas d’un comédie romantique disponible en Netflix ce qui est idéal pour profiter de ce 1er janvier, avant que l’esprit de Noël ne soit oublié pendant encore 12 mois.

Il s’agit de bonne annéeune production française qui s’étend sur 59 minutes. Si vous aimez le romantique, le sentimental et surtout l’inattendu, alors vous ne pouvez pas manquer ce film réalisé par Franck Bellocq sur un scénario de Jean-Luc Cano. Le motif? L’intrigue se déroule le 31 décembre et parvient à capturer au mieux ce moment d’équilibre, de désirs et d’illusions pour tout ce qui va arriver de nouveau.

Résumé de Happy Our Year :

L’histoire de Happy New Year se déroule à New York, précisément en plein réveillon. C’est dans ce contexte que deux inconnus, nommés Gaël et Hannah, se rendent à une fête. Cependant, le réveillon du Nouvel An est bouleversé lorsqu’ils sont coincés dans un ascenseur et ne peuvent pas obtenir d’aide. Ainsi, ils se connecteront d’une manière complètement inattendue qui les fera tomber amoureux l’un de l’autre à chaque minute.

Bande-annonce de bonne année :

Distribution de Happy Our Year :

Kev Adams comme Gaël

Camille Lellouche comme Hannah

