Netflix : la comédie de 90 minutes de José Coronado avec laquelle vous ne vous détacherez pas de la plateforme

Les films sont devenus les grands alliés des jours de repos. Mais que regarder sur Netflix ce week-end ? Ne manquez pas cette comédie unique de 90 minutes avec José Coronado !

© GettyJosé Coronado

Avec l’arrivée du week-end, Netflix Il a été rallumé dans des milliers de foyers depuis que son catalogue énorme et varié est l’un des favoris des spectateurs. En effet, au fil des ans, le géant du streaming a réussi à attirer des milliers de personnes avec différentes productions. En effet, la bibliothèque de la plateforme propose des créations adaptées à toutes sortes de publics et de goûts.

La variété des genres Émissions et films Netflix C’est l’un des grands arguments en faveur de cette entreprise dirigée par Ted Sarandos. Même ainsi, il convient de noter qu’en raison de la grande quantité de contenu que l’on peut trouver sur le service à la demande, les fans ne savent souvent pas quoi choisir. C’est pourquoi, à partir de spoilersnous vous recommandonsUne comédie de 90 minutes que vous allez adorer et mettant en vedette José Coronado.

+ Netflix : la comédie de 90 minutes avec José Coronado à ne pas manquer :

Avec l’arrivée de entrevías à Netflix, José Coronado a de nouveau capté l’attention des téléspectateurs. Dans cette série, l’acteur incarne un ancien militaire qui défend sa petite-fille et son quartier du trafic de drogue. Même si, à vrai dire, l’interprète a franchi les frontières quand son autre strip, vivre sans permission, arrivé sur la plateforme il y a plusieurs années. Dans ces deux fictions, l’artiste interprète des personnages liés au trafic de drogue et à l’action.

Cependant, le géant du streaming a également une comédie de José Coronado qu’il ne faut pas manquer. Il s’agit de C’est pour ton bien dans lequel il partage le rôle principal avec Javier Cámara et Roberto Álamo. Bien sûr, il faut noter que ce film pas d’origine Netflixmais c’est un succès complet sur la plateforme grâce à l’excellent travail de ces trois interprètes.

De quoi s’agit-il? Bien C’est pour ton bien suit la vie d’Arturo (José Coronado), Poli (Roberto Álamo) et Chus (Javier Cámara), trois parents qui voient comment leurs filles ont grandi et les présentent à leurs petits amis. Cependant, le pire cauchemar de chacun d’eux se réalise : les partenaires de leurs filles sont trois hommes ignobles. C’est pourquoi ces trois parents cherchent à se débarrasser de l’anarchiste Álex (Miki Esparbé), du bad boy Dani (Miguel Bernardeau) et du playboy Ernesto (Luis Mottola)..

