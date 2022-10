Netflix : la bande-annonce du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro »

NETFLIX

Le réalisateur mexicain présentera une série en streaming avant la première de Pinocchio. Revoyez la bande-annonce, la date de sortie, le synopsis et plus encore !

©NetflixLe cabinet de curiosités de Guillermo del Toro débarque sur la plateforme de streaming.

Le cinéma mexicain est excellemment représenté dans le monde par l’un de ses réalisateurs les plus impressionnants : Guillermo del Toro. Avec des productions comme la forme de l’eau, Le labyrinthe de Pan ou son dernier grand film l’allée des âmes perduesa établi sa place dans l’industrie. Mais comme si cela ne suffisait pas, maintenant vous êtes prêt à rejoindre Netflix temps fort Il ne lancera pas seulement Pinocchio dans le géant du streaming, mais lancera également Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro.

À plus d’une occasion, le cinéaste oscarisé acclamé s’est imposé comme une référence en matière d’horreur. Et c’est qu’avec différentes ressources, il a réussi à examiner des thèmes qui jusque-là n’avaient pas été portés au grand écran. En ce sens, elle présentera très prochainement cette série qui se définit comme un recueil d’histoires inédites. Le Mexicain servira de créateur, producteur exécutif et co-showrunner sur le service d’abonnement.

Accompagné par la production exécutive de J. Miles Dale -qui a travaillé sur la forme de l’eau et en sexe/vie-, Gary Ungar et Regina Corrado, cette série arrive très bientôt sur Netflix. De quoi s’agit-il exactement ? « LLa collection redéfinit le genre et défie le concept traditionnel de l’horreur», a expliqué la plateforme de streaming. Et c’est que si quelque chose est devenu clair sur cette production, c’est qu’elle consistera en une compilation de histoires sombres.

« Du macabre au magique et du gothique au grotesque en passant par l’effrayant dans le plus pur style classique, ces huit contes, tous aussi sophistiqués et sinistres (et comprenant deux histoires originales de Del Toro), sont animés par une équipe de scénaristes et réalisateurs triés sur le volet par Guillermo del Toro», insiste le synopsis officiel diffusé par Netflix. De cette façon, le N rouge a lancé son premier trailer officiel et a confirmé sa date de sortie pour le 25 octobre de cette même année.

+ À quoi ressemblera le Pinocchio de Guillermo del Toro ?

Ce n’est pas la seule production de Guillermo del Toro à rejoindre le catalogue Netflix. De plus, le réalisateur mexicain est à l’origine d’une nouvelle version de Pinocchio qui arrivera en décembre de cette année au géant du streaming. Inspiré du conte classique de Carlo Collodi sur une poupée en bois qui s’anime comme par magie pour égayer un sculpteur triste nommé Geppetto, il sera développé à l’aide d’une animation en stop-motion.

