Netflix : Joe Wright assure que le montage de La Femme à la fenêtre n’est pas le sien

Le cinéaste a accusé un conflit entre la 20th Century Fox et le géant du streaming d’avoir « dilué » sa version du film. Découvrez ce qui était différent dans le rôle d’Amy Adams.

©IMDBAmy Adams a joué dans La femme à la fenêtre sur Netflix.

En 2021, Netflix a intégré à son catalogue une cassette très attendue par les amateurs de suspense et de mystère : La femme à la fenêtre. Protagonisée par Amy Adams, le film a reçu des critiques mitigées de la part de ceux qui l’ont apprécié et d’autres qui ont été extrêmement déçus. Mais la polémique n’a pas pris fin l’année dernière car maintenant Joe Wrightson directeur, assure que le la coupe présentée sur la plateforme ne vous appartient pas. Que s’est-il vraiment passé?

Le film expose Anna Fox, une femme qui se sent très en sécurité en regardant le monde depuis sa fenêtre. Lorsque la famille Russell s’installe chez elle, elle est témoin de quelque chose d’inimaginable qui va tout changer complètement. sous le scénario de Tracy LettsC’est une adaptation du roman homonyme de AJ Finn qui combine l’agoraphobie avec le drame et le crime générant des réactions mitigées chez les abonnés du service.

Pour sa distribution, les personnalités du luxe défilent : Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Jeanine Serralles et Mariah Bozeman. Près d’un an après sa première, le cinéaste à l’origine de ce thriller s’est entretenu avec Vulture et a expliqué que le montage qui a finalement fait ses débuts dans le N rouge – après un conflit avec la 20th Century Fox – est en fait très différent de sa vision.

« Ce fut une expérience longue, interminable et frustrante. Le film qui est finalement sorti n’était pas celui que j’avais fait à l’origine», a dénoncé sans détour Joe Wright. C’est que, il convient de le rappeler, le début de la pandémie de coronavirus a entraîné une série de retards dans sa production, réalisant que Disney a vendu les droits de Netflix. Ainsi, il a ajouté : «C’était très dilué. Esthétiquement, il y avait des parties vraiment malades et une musique vraiment violente.”.

Malheureusement, le résultat n’est pas celui que leur chef avait en tête. «Trent Reznor a fait un score incroyable, abrasif et dur. Dans sa description d’Anna – le personnage d’Amy Adams – c’était beaucoup plus désastreux et même ignoble à bien des égards« , il a continué. Et il a conclu : «Malheureusement, le public ne veut pas voir des femmes foirées, laides, sombres, ivres ou prenant des pilules. C’est bien pour les hommes d’être comme ça, mais pas pour les femmes. Donc tout a été dilué pour être quelque chose qu’il n’était pas. J’aimerais faire un montage de réalisateur mais ce serait trop cher de le faire”.

