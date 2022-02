Netflix : Jenna Ortega parle de la représentation latino dans la nouvelle version de la Famille Addams

NETFLIX

L’actrice de You reviendra mercredi sur l’écran du géant du streaming. Découvrez ce qui l’a amenée à signer un contrat pour la fiction de Tim Burton.

© GettyJenna Ortega jouera dans la nouvelle série Tim Burton.

À seulement 19 ans, son charisme et son talent lui ont valu le titre d’actrice du moment. On parle de Jenna Ortegala jeune femme qui s’est frayé un chemin Disney avec la série Coincé dans le Middley qui a ensuite fait le grand saut vers des projets de l’envergure de Toi au Netflix, Les retombées au hbo max et le slasher crier 5. Mais maintenant, un projet très différent est arrivé pour transformer sa vie aux mains du géant du streaming.

C’est mercredi, la prochaine série de Tim Burton qui fonctionnera comme une nouvelle version de la franchise de La famille Addams et qu’il suivra l’adolescente pendant huit épisodes dans lesquels elle tentera de perfectionner ses capacités psychiques à l’académie Nevermore. Nous la verrons également impliquée dans une série de meurtres locaux et dans un mystère surnaturel. Mais… qu’est-ce qui a poussé l’actrice à signer pour ce projet ambitieux ?

De nombreux facteurs pourraient être la réponse. Cependant, elle sait très bien pourquoi. « Une grande partie de la raison pour laquelle j’ai rejoint le projet est que techniquement c’est un caractère latin et qui n’a jamais été montré ou représenté», a-t-il assuré en dialogue avec Empire. Et il a insisté : «Je suis quelqu’un qui a lutté et qui lutte encore à ce jour pour trouver une sorte de sensation de représentation dans les médias grand public, le cinéma et la télévision.”.

Avec beaucoup de conviction, l’actrice qui se mettra dans la peau de mercredi a fait remarquer : «J’ai reconnu que cette série était un opportunité pour moi de donner cette pièce d’identité à d’autres filles comme moi”. Et c’est que bien qu’il existe des dizaines de productions inspirées par cette famille, la vérité est qu’un personnage de ce type n’avait jamais été exploré. C’est ainsi que les créateurs du duo l’ont ressenti qu’il a réalisé Smallville, Alfred Gough et Miles Miller.

Ils feront également partie du casting. Catherine Zeta Jones comme Morticia, Luis Guzman comme Gomez, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday, Percy Hynes White, Gwendoline Christie et Victor Dorobantu. Bien que Netflix n’ait pas confirmé sa date de sortie pour le moment, tout indiquerait qu’il arrivera pour fin 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂