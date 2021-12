Netflix Is a Joke Comedy Festival réunit les plus grands noms du stand-up

Une pléthore de plus grands noms de la comédie se réunissent pour Netflix Is a Joke: The Festival, un festival de comédie de 11 jours à Los Angeles du 28 avril au 8 mai 2022. Produit par Netflix en association avec Live Nation, le festival s’associe notamment au streamer back up avec Dave Chappelle à la suite d’une récente controverse sur Le plus proche, sa sixième comédie spéciale sur Netflix. Il ne sera que l’un des plus de 130 artistes confirmés à participer à l’événement.

Parmi les autres comédiens présents, citons Ali Wong, Amy Poehler, Amy Schumer, Aziz Ansari, Bert Kreischer, Bill Burr, Chelsea Handler, Chris Rock, Conan O’Brien, Cristela Alonzo, David Letterman, Deon Cole, Eddie Izzard, Ellen DeGeneres, Felipe Esparza, Fortune Feimster, Gabriel « Fluffy » Iglesias, Hasan Minhaj et Ronny Chieng, Iliza Shlesinger, Jane Fonda et Lily Tomlin, Jerry Seinfeld, John Mulaney, Jonathan Van Ness, Ken Jeong, Kevin Hart, Kevin Smith, Larry David, Margaret Cho, Maya Rudolph et Gretchen Lieberum, Michael McIntyre, Mike Birbiglia, Mike Myers et David O. Russell, Nick Kroll, Nicole Byer, Patton Oswalt, Pete Davidson, Ray Romano, Sandra Bernhard, Seth Rogen, Theo Von, Tig Notaro, Tim Robinson, Tina Fey, Wanda Sykes et bien d’autres.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le festival se déroulera dans plus de 25 lieux, dont le Dodger Stadium, le Hollywood Bowl, le Greek Theatre, le Forum, Crypto.com Arena (anciennement STAPLES Center), Hollywood Palladium, The Theatre at Ace Hotel, The Orpheum Theatre, The Wiltern, TCL Chinese 6 Theatres, YouTube Theatre, The Comedy Store, The Dynasty Typewriter, The Fonda Theatre, The Laugh Factory, The Troubadour, The Improv, et plus encore.

« C’est absolument passionnant pour Netflix d’accueillir un festival de comédie de cette ampleur à Los Angeles », a déclaré Robbie Praw, directeur, Stand-up et formats de comédie, Netflix. «Nous avons été tellement déçus de reporter l’événement au printemps dernier et notre équipe de comédiens a hâte de faire rire le public de Los Angeles et du monde entier sur Netflix. Netflix Is A Joke Festival va donner aux fans de comédie l’opportunité de voir les plus grands et de découvrir de nouvelles voix dans l’une des plus grandes villes du monde.

Certains faits saillants incluent Dave Chappelle au Hollywood Bowl; Gabriel « Fluffy » Iglesias enregistrant son nouveau spécial Netflix devant des dizaines de milliers de personnes dans le parc de baseball de son équipe locale au Dodger Stadium, le premier comédien debout à s’y produire ; Mike Myers et David O. Russell en conversation au TCL Chinese 6 Theatres ; et des décors de Pete Davidson et David Letterman au Fonda Theatre, entre autres.

Au Hollywood Palladium, l’événement Honoring the Greats of Stand-Up rendra hommage à certaines des plus grandes légendes de la comédie de tous les temps. L’ancrage de la soirée de clôture sera une soirée remplie du meilleur de la comédie d’aujourd’hui rendant hommage aux pionniers George Carlin, Richard Pryor, Joan Rivers et Robin Williams. La salle spéciale et la cérémonie d’intronisation ont été créées par le réalisateur/producteur primé Marty Callner et le producteur Randall Gladstein. Callner dirigera et produira la production exécutive à travers son bardeau Funny Business, Inc.. Gladstein et le producteur/gérant primé, David Steinberg seront également les producteurs exécutifs. Le Hall aura une maison physique dans une aile nouvellement conçue du National Comedy Center à Jamestown, New York. Jane Fonda et Lily Tomlin se produiront également sur place, tout comme Amy Schumer, rejointe par d’autres comédiens.





Vous pouvez en savoir plus sur l’événement sur le site officiel de la Netflix est un festival de blagues.





12 meilleurs films Netflix originaux, classés Avec des films passionnants qui sortent sur Netflix ce mois-ci comme Night Teeth, nous avons décidé de classer les 12 meilleurs films originaux sortis sur le service de streaming jusqu’à présent.

Lire la suite





A propos de l’auteur