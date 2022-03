Netflix : Inventing Anna a déclenché la recherche de cours d’anglais très particuliers

Netflix

La série qui mène sur la plateforme de streaming met en vedette Julia Garner. Grâce à ses vues, de nombreux téléspectateurs ont décidé d’améliorer leurs compétences linguistiques.

©IMDBLa série a été créée le 11 février.

Au dernier moment, Julia Garnier est devenu l’une des stars préférées des utilisateurs de Netflix. Après avoir montré tout le talent qu’il avait aux mains de Ozarkla série pour laquelle il a même reçu deux prix emmy pour son travail de ruth langmore, il était temps pour elle de briller dans une production la mettant en vedette. Il s’agit de Inventer Annaqui se situe à la deuxième place des plus regardés sur la plateforme de diffusion.

Au Inventer Anna, recueillir se mettre dans la peau de Anna Sorokine, une jeune femme de nationalité russe qui a déménagé aux États-Unis et a commencé à tromper différentes personnes en leur disant qu’elle était l’héritière d’une personne importante en Allemagne. Au fil du temps, ses plans ont été révélés et elle a été condamnée à quelques années de prison. Bien qu’aujourd’hui elle soit libre, on s’attend à ce qu’elle soit expulsée et qu’elle ne puisse pas retourner dans le pays nord-américain.

Pour cacher ses racines russes, Sorokin Il a essayé un accent allemand, ce qui a donné une étrange combinaison qui a fait que sa façon de parler ne passait pas inaperçue. C’est quelque chose qui, même dans la même série, est laissé en évidence à certaines occasions. Grâce au succès de la production de Shonda Rhimes, une question intéressante a été révélée. Ces derniers jours, les recherches de cours d’anglais ont explosé, de la part de personnes souhaitant améliorer leur façon de parler.

Selon une étude révélée par préparerces derniers temps, les recherches d’utilisateurs qui souhaitent suivre des cours pour « réduisez vos accents ». Dans un communiqué, ils ont souligné que ce type de consultation avait augmenté de 669% une semaine seulement après la première de la série mettant en vedette Julia Garnier. Il convient de noter que, dans ledit rapport, il a été révélé que la série de Netflix Il a accumulé plus de 272 millions d’heures de lecture.

Les conseils qu’ils ont donnés pour ne pas avoir un accent comme celui d’Anna Sorokin

Dans le rapport publié par préparer, il a été expliqué que les accents peuvent devenir un obstacle lors de la recherche d’un emploi, donc le réduire a toujours ses avantages. Selon le rapport, il existe cinq façons de vous aider à avoir une meilleure prononciation : se concentrer sur (et pratiquer) les phonèmes ; faire des exercices avec la langue, avec quelques phrases difficiles à dire; lisez à haute voix et enregistrez-vous; écouter différents podcasts en anglais ; et interagir avec les autochtones.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂