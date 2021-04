Netflix introduit une nouvelle option de lecture aléatoire

Netflix semble déterminé à mettre fin aux jours où l’utilisateur moyen passe plus de temps à décider quoi regarder plutôt qu’à consommer son contenu. Le géant du streaming a mis à l’épreuve une nouvelle fonction ces derniers mois, la baptisant «Play Something».

Netflix a confirmé que cette nouvelle application fera partie des écrans de chaque utilisateur du monde entier, offrant à travers ses réseaux sociaux officiels une brève explication de cet ingénieux «mode aléatoire» dans son catalogue.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Martin Scorsese fait ses débuts à TikTok aux côtés de sa fille

Vous voulez regarder quelque chose mais vous ne savez pas quoi? Nous sommes là pour vous! À partir d’aujourd’hui, vous trouverez PLAY QUELQUE CHOSE lorsque vous vous connectez à Netflix – localisez-le sous votre nom, sous forme de ligne sur la page d’accueil ou dans le menu. Cela vous montrera l’une des trois choses … pic.twitter.com/xkHgfMHYpR – Netflix (@netflix)

28 avril 2021





Dans une nouvelle publicité lancée par la plateforme, l’acteur et comédien Will Arnett offre sa voix à une télécommande fatiguée que ses propriétaires entrent constamment sur Netflix sans pouvoir choisir son contenu, alors il décide d’expliquer de manière simple ce que ce nouveau se compose de. feature, dans l’espoir de rendre la vie de chacun plus facile.

L’option « Play Something » sera accessible sous le nom de chaque utilisateur, offrant trois possibilités: Voir un film ou une série similaire à l’une des productions que vous avez déjà vu, un épisode ou un film que vous avez déjà vu mais que vous n’avez pas joué dans un certain temps ou un nouvel épisode d’une série que vous avez commencé mais pas terminé (lecture là où vous vous étiez arrêté).

Vous pourriez aussi être intéressé par: Seth Rogen se déclare un défenseur de la marijuana

Bien qu’il soit déjà disponible dans le monde entier, l’accès à « Play Something » est actuellement limité aux appareils de télévision intelligente, bien que Netflix ait annoncé son intérêt à le lancer prochainement sur les appareils Android. Jusqu’à présent, aucun plan pour leur arrivée n’a été confirmé pour ceux qui accèdent à leur compte à partir d’un navigateur informatique.

Contrairement à une option aléatoire au sens strict du terme, Netflix a fait en sorte que « Play Something » puisse être une option sûre et surtout attrayante pour l’utilisateur en question, sans risquer de montrer un épisode d’une série que vous avez déjà vu et basé uniquement sur vos préférences afin de ne pas modifier votre propre algorithme de recherche.