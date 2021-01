Netflix inclus une option idéale pour ceux qui s’endorment en regardant des séries

Netflix essaie d’avoir une longueur d’avance et de répondre aux besoins de ses utilisateurs. Le géant du streaming veut maintenir son leadership dans l’industrie et pour cela il prépare plus de fonctions pour ses abonnés. Si vous faites partie de ceux qui s’endorment en regardant des séries ou des films, vous allez adorer la nouvelle option qu’il a ajoutée pour Android. Découvrez les détails!

L’outil actuellement testé sur les appareils mobiles avec le système d’exploitation Google fournira un minuteur pour programmer la fermeture de l’application en 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou jusqu’à la fin du contenu choisi. Le principal avantage est que vous n’aurez pas à vous soucier de vous endormir et de vous réveiller sans batterie sur votre téléphone le lendemain matin.

Comme c’est un test, jusqu’à présent, la fonction n’est disponible que sur certains appareils Android et profils adultes. Cependant, ils n’excluent pas de l’installer sur des téléviseurs, des tablettes ou des ordinateurs si le public accueille favorablement le changement. L’option peut être un outil utile à utiliser avec les enfants et contrôlez l’heure à laquelle ils sont devant l’application.

le bord



Comment utiliser la minuterie Netflix sur Android?

Choisissez et jouez votre émission ou film préféré sur votre appareil mobile. Dans le coin supérieur droit, les abonnés verront une icône d’horloge étiquetée comme Minuteur. Veuillez sélectionner 15, 30, 45 minutes ou « Fin du spectacle ». Une fois le temps écoulé, Netflix fermera votre téléphone.

Ces meilleurs s’ajoutent aux tentatives faites par la société Reed Hastings pour offrir une meilleure expérience utilisateur. En décembre, il a annoncé qu’il inclurait également la possibilité d’écouter son contenu au format audio étant donné la consommation croissante de podcasts dans le monde.