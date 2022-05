Netflix : ils ont présenté la bande-annonce de la série Resident Evil

Netflix

Resident Evil est une franchise de jeux vidéo très réussie qui a également eu sa saga de films et maintenant Netflix va l’adapter en mini-série.

©IMDBLe casting

Resident Evil est un jeu vidéo de la société Capcom qui se démarque dans cette industrie par ses éléments d’horreur qui viennent effrayer et déstabiliser les joueurs qui aiment les jeux de chasse aux monstres et autres créatures étranges. La popularité de ce titre a conduit à son transfert sur grand écran dans une saga de films mettant en vedette Mille Jovovich. maintenant il viendra Netflix en format mini-série !

Il s’agit d’une nouvelle émission télévisée basée sur les personnages présentés dans le jeu vidéo, qui ne laissera pas de côté l’aspect d’horreur et de science-fiction, derrière une intrigue pleine de mystère qui fascinera les abonnés du géant du streaming avoir assez de courage pour suivre Resident Evil. À présent Netflix a partagé un aperçu de la série qui promet de surprendre tout le monde.

Resident Evil arrive sur Netflix

Trois décennies après la découverte du virus tqui transforme les gens en zombies dangereux, une épidémie révèle les sombres secrets de la Société Umbrella. En même temps on peut s’attendre à voir arriver les filles Wesker Nouvelle ville de raton laveur où les découvertes de ces personnages pourraient bien sonner le glas de la société telle que nous la connaissons.

La série est divisée en deux chronologies distinctes. Le premier avec les sœurs Wesker enquêtant sur leur père et le second 10 ans dans le futur avec seulement 15 millions d’humains survivants et 6 milliards d’animaux et d’humains infectés. virus t. Dans ce contexte, l’un des Wesker va tenter de survivre à la fin du monde.

l’intrigue de Resident Evil a le ton apocalyptique que la populaire franchise de jeux vidéo et la bande-annonce présentée par Netflix Il montre beaucoup d’action ainsi que des créatures qui effrayeront même le spectateur le plus courageux. Ils reviennent chiens zombies! On peut parler d’un spectacle pas adapté aux âmes sensibles avec ces séquences qui font avancer le sang en gros et une adrénaline qui tourne à plein régime.

Resident Evil étoiles Lance Reddick, Ella Balinska, Turlough Convery, Tetiana Gaidar, Connor Gosatti, Lea Vivier, Mpho Osei Tutu, Hanni Heinrich, Paola Nuñez, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Tamara Smart et Ayushi Chhabra, entre autres. Netflix fera la première du spectacle à partir du 14 juillet.

