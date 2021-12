Netflix : ils ont justifié la plus grosse erreur de Don’t Look Up

in

Le 24 décembre, après une semaine dans certaines chambres d’Amérique latine, Ne lève pas les yeux j’arrive à Netflix, où il est devenu un événement massif et l’une des premières de l’année. Protagonisée par Leonardo DiCaprio Oui Jennifer Lawrence, a dans ses figures moulées telles que Ariana Grande, Meryl Streep Oui la colline de Jonas. L’histoire est centrée sur une grande comète qui est sur le point de tomber sur Terre et de détruire toute civilisation. Malgré la faible note de Tomates pourries (55%), les téléspectateurs ont partagé les eaux entre ceux qui l’aimaient et ceux qui la haïssaient.

De la part de ceux qui n’ont pas apprécié ce film, il y a eu des critiques qui ont parlé de l’évidence et du souligné du message, ou de l’exagération de certaines interprétations. Du côté des défenseurs du film, le plus marquant a été l’importance de ce que le film raconte et la critique faite d’une société qui reste inerte face à des catastrophes naturelles catastrophiques. En ce sens, cette vision devient pertinente dans la situation actuelle, avec la menace du coronavirus toujours présente.

Parmi ceux qui n’ont pas apprécié le film sont apparus des utilisateurs qui ont remarqué une petite « erreur » dans le montage Ne lève pas les yeux. Bien qu’il soit sorti pendant la pandémie, le coronavirus ne fait même pas partie du passé de cette histoire. Cependant, dans l’une des séquences (vue à la minute 88) on peut voir, pendant quelques secondes, qu’il y a une équipe de tournage dans laquelle ses membres portent des jugulaires.

Ce détail a été commenté par ET! dans un article parvenu au réalisateur du film, Adam McKay, qui a décidé de répondre et d’expliquer ce qui s’est passé. « Grand œil ! Nous avons volontairement laissé ce point de l’équipe, pour commémorer à quel point l’expérience de tir était étrange « , a-t-il souligné dans son récit Twitter. Le film a été entièrement tourné pendant une pandémie, avec de nouveaux protocoles qui divisent les décors en zones et désinfectent et testent constamment les personnes impliquées. « La clé était que Netflix Je voulais garantir la sécurité du tournage car personne n’allait travailler à moins que nous ne soyons en sécurité », le directeur a assuré Le journaliste hollywoodien.

La fierté de Jonah Hill

Ne lève pas les yeux C’est rapidement devenu l’un des événements de l’année, et cela est en grande partie dû à la distribution de stars qui entraîne souvent les téléspectateurs dans ce type de productions. L’un des protagonistes était la colline de Jonas, qui dans votre compte Instagram a fièrement partagé une image du film dans laquelle il a été confirmé qu’il était devenu le plus regardé sur la plate-forme au cours de la semaine dernière. Selon sa publication, 111 millions d’heures du long métrage ont été visionnées, se classant dans le top 10 de plus de 94 pays.

