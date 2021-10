Netflix : ils accusent The Squid Game de misogynie

in

Le Squid Game n’a toujours pas fini d’éteindre sa flamme comme l’une des sensations les plus importantes de Netflix. Depuis sa première mi-septembre, elle est devenue l’une des productions les plus regardées de l’histoire de la plateforme, au plus fort des fictions telles que Bridgerton ou Le vol d’argent, qui faisaient sensation dans le monde de Diffusion.

Être au centre de la scène a posé des problèmes à la production de Netflix, qui a de nouveau été remis en cause. Il y a quelques jours, l’actualité concernait un procès pour la montée en flèche de l’utilisation d’Internet en Corée du Sud. Désormais, l’accusation était plus sévère et portait sur la manière dont la femme était représentée.

Certains téléspectateurs ont souligné des aspects misogynes dans l’intrigue de Le jeu du calmar, donc le créateur du spectacle, Hwang Dong-hyukIl a dû sortir pour se défendre. La première plainte concernait la façon dont l’un des personnages, Han mi nyeo, entretient des relations avec l’intimidateur des participants et s’y prête comme un moyen d’assurer leur survie. Compte tenu de cela, le showrunner a assuré: « Je pensais que c’était quelque chose qu’un humain ferait dans le pire des scénarios possible. ».

En revanche, la décision de mettre des corps nus dans les salles VIP a été critiquée. Les statues choisies par la production étaient des femmes et cela a également été considéré comme une manière négative de les présenter. Cependant, Hwang, Il est revenu pour être énergique avec sa défense. « C’était pour montrer à ceux qui détenaient le pouvoir et à quel point ils pouvaient dénigrer les autres. Tous les tableaux ne sont pas des femmes. Chaque VIP aurait à ses côtés une femme et un homme comme figures. Il n’est pas exact de dire qu’il s’agit d’une réification des femmes. J’ai utilisé les corps peints pour montrer comment les VIP objectivent les gens « , a-t-il assuré.

Où est la célèbre poupée de The Squid Game

Le premier défi de Le jeu du calmar C’était l’un des réseaux les plus répliqués, grâce à la poupée géante qui le caractérisait. L’impact qu’il a eu est tel qu’il est même devenu une tendance en tant que mème dans TIC Tac et un développeur l’a transformé en filtre pour Instagram qui consiste à avancer sans regarder (comme dans le jeu) par un clignotement constant. Ce que peut-être peu de gens savaient, c’est que cette poupée est réelle.

Au Actualités JTBC a révélé que la poupée vue dans la série Hwang est situé dans le pays de Jincheon. C’est une ville à trois heures de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. On dit qu’elle est la gardienne de Macha Land, un musée des carrosses emblématique de la ville. Son vrai nom est Mugunghawa, comme la fleur nationale de la Corée du Sud, et mesure plus de trois mètres.

