NETFLIX: Il a été créé il y a DEUX JOURS et est l’une des SÉRIES les plus vues du moment

Une nouvelle saison d’une série à succès a été créée sur Netflix il y a deux jours et est déjà l’une des productions les plus regardées au monde.



La série fait fureur dans le monde.

Netflix, l’une des plateformes de films et de séries les plus reconnues au monde, a présenté la nouvelle saison d’une production à succès, qui est une tendance mondiale deux jours seulement après son lancement. C’est la sixième partie de Miroir noirqui a été créé en 2011 par Charlie Brooker et raconte différentes histoires futuristes dans chacun de ses épisodes.

« Cette série d’anthologies surréalistes remplie d’histoires tordues présente les pires traits de l’humanité, des innovations révolutionnaires, et plus encore. » Décrit le synopsis officiel de cette série qui fait fureur. Les épisodes de chaque saison durent environ une heure et vous n’avez pas besoin de les regarder en continu puisque chacun d’eux est indépendant de l’autre.

Depuis son lancement en 2011, cette série est devenue l’une des productions les plus importantes créées par Netflix tout au long de son histoire. Chacune des saisons est bien accueillie tant par le public que par la critique, même le nom de la plupart des chapitres tend à devenir une tendance sur les réseaux sociaux, où les internautes donnent leur avis sur chacun d’eux.

+L’intrigue de tous les chapitres

Joan est horrible Jeanne est horrible ): Il s’agit de l’épisode joué par Salma Hayek, où une femme est choquée de découvrir qu’une plateforme mondiale de streaming a lancé une adaptation télévisée dramatique de sa vie.

): Il s’agit de l’épisode joué par Salma Hayek, où une femme est choquée de découvrir qu’une plateforme mondiale de streaming a lancé une adaptation télévisée dramatique de sa vie. lac henri (Lake Henry) : Un jeune couple se rend dans une ville écossaise pour travailler sur un documentaire sur la nature, mais les choses se compliquent lorsqu’ils s’impliquent dans une histoire locale.

(Lake Henry) : Un jeune couple se rend dans une ville écossaise pour travailler sur un documentaire sur la nature, mais les choses se compliquent lorsqu’ils s’impliquent dans une histoire locale. Au-delà de la mer (Au-delà de la mer): C’est le chapitre où Aaron Paul apparaît, l’histoire montre que dans une alternative de 1969, deux hommes en mission de haute technologie dangereuse luttent contre les conséquences d’une tragédie qui pourrait changer le monde.

(Au-delà de la mer): C’est le chapitre où Aaron Paul apparaît, l’histoire montre que dans une alternative de 1969, deux hommes en mission de haute technologie dangereuse luttent contre les conséquences d’une tragédie qui pourrait changer le monde. Journée Mazey (Maze Day) : Une star est assiégée par les paparazzis alors qu’elle doit faire face au secret d’un crime.

(Maze Day) : Une star est assiégée par les paparazzis alors qu’elle doit faire face au secret d’un crime. Démon 79, un film de Red MirroR : L’histoire se déroule dans le nord de l’Angleterre en 1979, lorsqu’un vendeur est contraint de commettre des actes terribles pour éviter un désastre.

+ Comment est composé le casting ?

Aaron-Paul

anjana vasan

annie murphy

Auden Thorton

Ben Barnes

Clara Rugaard

Daniel Portman

Danny Ramírez

Boucliers David

Himesh Patel

