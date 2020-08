Netflix : “Hoops” arrive avec un casting 5 étoiles de l’animation

En plus de la bande-annonce, Netflix a également annoncé la venue de quelques délicieuses voix invitées, dont celles de Max Greenfield, Damon Wayans Jr. et Hannah Simone, anciens co-stars de la série “New Girl” de Johnson. d’autres comme celles de Will Forte, Nick Swardson, Sam Richardson, W. Earl Brown et du maire de Flavortown, Guy Fieri viendront grossir les rangs.

Netflix, plateforme de tous les excès

Netflix est devenu une destination de choix pour les séries d’animation pour adultes, après Big Mouth, The Midnight Gospel et Bojack Horseman. Certains films de momies, malgré Johnson, sont vraiment géniaux, surtout quand il joue l’exaspéré et le grossier personnage. Ainsi, la voix d’un entraîneur de basket-ball de lycée désespéré qui fait trébucher des balles absolues sur du poison pour crapaud vérifie toutes les bonnes cases.

Hoops débutera sur Netflix le vendredi 21 août. En attendant, appréciez cette bande-annonce loufoque.