Netflix honore et présente un contenu spécial pour la Journée internationale de la femme

Comme chaque 8 mars, le Journée Internationale de la Femme, une journée où le combat constant pour l’éradication de la violence de genre, l’égalité, les droits et le respect est rappelé. En hommage, le service de streaming Netflix a préparé une vidéo très spéciale avec des femmes pionnières dans différents domaines de l’industrie.

En plus du clip publié qui raconte différentes histoires, la plate-forme a également lancé un contenu spécial avec des séries et des films, où les qualités suivantes sont mises en évidence: histoires vraies et inspirantes et premières incursions des femmes dans le monde audiovisuel, à la fois dans le théâtre et la réalisation. Voici quelques-unes des options!







+ Des histoires vraies et inspirantes:

-Les dames d’abord: Née dans la pauvreté et les inégalités entre les sexes en Inde, Deepika Kumari est devenue l’archer n ° 1 au monde à 18 ans.







-Gunjan Saxena: La fille Kargil: Pendant la guerre de Kargil, le seul pilote de l’armée de l’air disponible pour secourir un soldat blessé est Gunjan Saxena, la première femme pilote indienne à servir au combat.







-Lorena, celle aux pieds légers: Lorena Ramírez, de la communauté Rrámuri au Mexique, mène une vie traditionnelle … sauf lorsqu’elle enfile ses sandales pour participer à des ultramarathons.







-Madam CJ Walker, une femme autodidacte: Une blanchisseuse afro-américaine vainc la misère et fonde un empire de la beauté qui fait d’elle la première millionnaire autodidacte. Basé sur des événements réels.







-Roxanne Roxanne: Il a grandi dans une partie difficile de New York dans les années 80 et est entré dans l’histoire avec Roxanne’s Revenge. L’histoire de l’un des grands du rap, Roxanne Shanté.

+ Début du réalisateur:

-Licorne Shop (Brie Larson): Pour sauver, pour garder l’enfance à sa place. Il est temps d’être adulte, mais on ne dit pas non à une invitation magique.







-Entre vin et vinaigre (Amy Poehler): L’une des filles a cinquante ans et le groupe d’amis de toujours sort pour faire la fête sur la route des vins de Napa Valley. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?







-Ohana: un magnifique trésor (Jude Weng): Pendant leurs vacances à Oahu, deux frères de Brooklyn se connectent avec leur ascendance hawaïenne et leur famille dans le cadre d’une mission audacieuse pour récupérer un trésor perdu.







-Rapper à 40 (Radha Blank): Désespérée de réussir avant d’atteindre la quarantaine, une dramaturge new-yorkaise se réinvente en rappeur et se lance à la recherche de sa propre voix.







-Mon premier combat (Olivia Newman): Une adolescente tenace qui a grandi dans différentes familles d’accueil rejoint l’équipe de lutte masculine pour renouer avec son père, un ex-détenu.







+ Début des actrices sur Netflix:

-Uzo Aduba en orange est le nouveau noir: Piper Chapman passe un an dans une prison pour femmes en raison de son trafic de drogue.







-Yalitza Aparicio à Rome: Deux femmes de ménage aident une mère à élever ses quatre enfants pendant les longues absences de son mari. L’une des jeunes femmes, Cleo, s’occupe des enfants comme s’ils étaient les siens, malgré des moments difficiles.







-Ana Valeria Becerril dans Control Z: Après qu’un hacker ait commencé à dévoiler les secrets des élèves de l’École nationale devant toute l’école, la distante et observatrice Sofía entreprend de découvrir leur identité.

-Coco Rebecca Edogamhe et Alicia Ann Edogamhe à trois mètres au-dessus du ciel: Summer est une jeune femme qui désire quitter sa petite ville et découvrir le monde. Lorsque Summer rencontre Ale, une motocycliste rebelle, son monde change radicalement.







-Prajakta Koli dans les pôles opposés: Après un accord désastreux de leurs familles, deux adolescents nouent une amitié provisoire au cours de l’été … et leurs sentiments sont plus rapides qu’eux.







