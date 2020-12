Netflix Hit ‘Somebody Feed Phil’ obtient un livre de cuisine compagnon

Phil Rosenthal | Desiree Navarro / WireImage

L’émission de nourriture et de voyage Netflix Quelqu’un nourrit Phil a été un succès constant sur le service de streaming depuis quatre saisons maintenant.

Animé par un ancien Tout le monde aime Raymond Producteur exécutif Phil Rosenthal, la populaire émission Netflix a une base de fans dévoués qui vivent par procuration à travers les voyages de la star de la télévision à travers le monde.

Cela ne devrait pas être une grande surprise, alors, que sa série bien-aimée se soit méritée un livre de cuisine compagnon que les fans de l’émission et les autres gourmets adoreront.

La 4e saison de ‘Somebody Feed Phil’ a été créée en octobre

Quelqu’un nourrit Phil a été un succès absolu pour Netflix et tout a commencé avec un épisode de Tout le monde aime Raymond.

En apprenant que la star de la comédie, Ray Romano, n’avait jamais voyagé en dehors des États-Unis, Rosenthal a exhorté le comédien devenu acteur à visiter son propre pays d’origine, l’Italie. C’est au cours de la cinquième saison de l’émission que le casting a filmé un épisode en deux parties en Italie et le producteur a vu à quel point l’expérience avait changé positivement Romano.

C’est à ce moment que Rosenthal a été frappé par l’idée de produire une émission culinaire qui l’a fait voyager à travers le monde.

«Et si je pouvais faire ça pour d’autres personnes?» Rosenthal a déclaré au Hollywood Reporter. «Et si seulement quelques personnes de plus avaient ce que j’ai, ce que Raymond a, ce que des millions de voyageurs du monde ont toujours compris? Et le monde ne serait-il pas un peu meilleur si nous pouvions tous vivre un peu l’expérience de quelqu’un d’autre?

Avec ça, son premier spectacle gastronomique et touristique J’aurai ce que Phil a créé sur PBS en 2015, suivi en 2018 par Quelqu’un nourrit Phil.

Comment Rosenthal a mangé pendant la pandémie

La pandémie ayant interrompu les projets de nombreux voyageurs, y compris celui de Rosenthal, il apprécie la cuisine locale. Et il n’a pas été déçu du tout, comme il l’a déclaré au Hollywood Reporter en avril.

«Le point culminant de ma journée est de savoir où je vais commander un dîner à Los Angeles», avait-il déclaré à l’époque. «Aussi horrible que tout soit, c’est l’âge d’or des plats à emporter. Les repas ont été absolument spectaculaires, bien au-delà de ce que vous attendez de la livraison. C’est donc le point positif de la journée pour ma famille et moi.

Plus récemment, il a créé une fondation appelée Somebody Feed the People (SFTP) avec pour mission en novembre de nourrir autant de personnes que possible en attente de longues lignes de vote lors des récentes élections.

Selon le communiqué publié, SFTP a été «dirigé par l’amant de la nourriture et de la démocratie Phil Rosenthal» avec l’intention de «collecter des dollars pour les organisations fournissant des repas au peuple aux urnes».

Le livre de recettes compagnon de l’émission

L’un des 10 meilleurs programmes non scénarisés de Netflix, Quelqu’un nourrit Phil compte plus de 20 millions de téléspectateurs dans près de 200 pays.

Selon son éditeur Simon & Schuster, le titre officiel du livre est Somebody Feed Phil: Les gens, les histoires et les recettes et il promet de revenir aux personnes et aux sites avec lesquels Rosenthal s’est connecté dans son émission.

«Dès que j’ai vu ‘Somebody Feed Phil’ sur Netflix, j’ai su que je devais publier le livre de cuisine lié», a déclaré Justin Schwartz, vice-président et rédacteur en chef de Simon & Schuster.

«Le livre racontera des histoires inédites et comprendra des photos des coulisses, sans parler des recettes de tous les plats les plus délicieux, ce qui en fait un compagnon incontournable pour les fans.»

L’éditeur a annoncé la publication pour 2022.