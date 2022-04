Netflix, HBO Max et plus: les sorties les plus marquantes de cette semaine

Il reste très peu de jours pour que le mois de mai commence et arrive avec un contenu entièrement renouvelé sur plateformes de streaming. En ce sens, à partir du 25 avril au 1er maiséries et films tant attendus arriveront comme Ozark, Monsieur Jack ou des classiques comme perdu à tokyo. Passez en revue ci-dessous la liste complète de ce qui viendra à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Ozark (Saison 4, Partie 2) | Série

Date de sortie: 29 avril

Parcelle: Marty et Wendy font face à des menaces et luttent pour garder le cartel, le FBI et leurs propres enfants heureux assez longtemps pour remettre leur vie sur les rails.

– Les bandes perdues de Marilyn Monroe | Film documentaire

Date de sortie: 27 avril

Parcelle: Dans ce documentaire, une auteure revient sur la mort mystérieuse de Marilyn Monroe et partage des entretiens avec les personnes qui l’entourent.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– La huitième clause | Film

Date de sortie: 29 avril

Parcelle: Maite Perroni, Óscar Jaenada, Manu Vega et Paulina Dávila jouent dans ce nouveau film exclusif Prime Video. Il raconte l’histoire de Cat et Borja, qui sont apparemment le couple parfait, mais comme tous les mariages, ils cachent des secrets, des mensonges et des infidélités qui feront surface le soir même de l’arrivée d’un visiteur inattendu.

– Défait (Saison 2) | Série

Date de sortie: 29 avril

Parcelle: Dans la deuxième saison de cette série animée, Alma se rend compte qu’il y a des mystères plus profonds dans le passé de sa famille. Cependant, personne dans sa famille n’est intéressé à déterrer des vérités inconfortables avec elle, jusqu’à ce qu’elle convainc finalement sa sœur Becca de l’aider à chercher des réponses. Alors que les sœurs recherchent la vérité, elles découvrent un réseau complexe de souvenirs et de motivations qui ont façonné qui elles sont aujourd’hui.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Le bébé | Série

Date de sortie: 25 avril

Parcelle: Suivez Natasha, qui est furieuse que ses amis les plus proches aient des bébés. Mais lorsqu’elle atterrit de manière inattendue avec son propre bébé, sa vie implose de façon dramatique et transforme sa vie en un spectacle d’horreur surréaliste.

– Gentleman Jack (Saison 2) | Série

Date de sortie: 25 avril

Parcelle: Dramatisation de la vie d’Anne Lister, pionnière des droits LGBTQ+, apprenante vorace et écrivain de journal intime.

+ Premières Star+ cette semaine

– Vengeance | Série

Date de sortie: 27 avril

Parcelle: Une jeune femme aux prises avec des problèmes émotionnels a pour mission de se venger des personnes qui ont fait du tort à son père.

– Affaires inachevées | Film

Date de sortie: 29 avril

Parcelle: Un propriétaire de petite entreprise et ses deux associés se rendent en Europe pour conclure la plus grosse affaire de leur vie. Mais ce qui a commencé comme un voyage d’affaires a déraillé à tous points de vue.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Animer des histoires | Série

Date de sortie: 27 avril

Parcelle: Il emmène le public dans une visite des kiosques à musique et de la vie d’artistes et d’animateurs talentueux. Chaque épisode se concentre sur un artiste enseignant au public comment dessiner un personnage emblématique d’un film réalisé par Walt Disney Animation Studios. Au fur et à mesure que les dessins sont montrés, on découvre que chaque artiste a une histoire unique à raconter sur son arrivée à Disney et le personnage qu’il a choisi.

– Malcolm au milieu | Série

Date de sortie: 27 avril

Parcelle: Un adolescent doué tente de survivre avec sa famille maladroite et dysfonctionnelle.

+ Premières sur Starzplay cette semaine

– Perdu à Tokyo | Film

Date de sortie: 1 mai

Parcelle: Bob est une star de cinéma vieillissante en ville pour tourner une publicité, tandis que Charlotte est une jeune femme accompagnant son mari bourreau de travail.

– Bons voisins | Film

Date de sortie: 1 mai

Parcelle: Lorsque Mac et Kelly découvrent que leurs nouveaux voisins sont une fraternité universitaire dirigée par le charismatique président Teddy Sanders, ils essaient de jouer le jeu et de tirer le meilleur parti d’une situation délicate.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Jack Irish (Saison 3) | Série

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Dans la conclusion explosive de cette série noire australienne, Jack Irish (Guy Pearce, Mare of Easttown) a choisi une vie tranquille en tant qu’avocat et père. Cependant, Jack est ramené dans le monde turbulent lorsque des indices émergent sur le meurtre mystérieux de sa femme qui s’est produit il y a 20 ans.

-Nancherrow | Mini-série

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Joanna Lumley et Susan Hampshire jouent dans cette suite de la mini-série Coming Home, basée sur le roman de Rosamunde Pilcher. A la mort de son père en 1947, Loveday Carey-Lewis devient son unique héritière, et elle veut honorer sa mémoire en gardant le château familial.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂