Netflix, HBO Max et plus: les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

Depuis le 9 au 15 maila plateformes de streaming ils accueilleront de nouvelles séries et films dans leurs catalogues. En ce sens, ils miseront sur de nouvelles productions telles que La femme du voyageur temporella deuxième saison de Hacks ou des bandes qui ont déjà eu leur sortie en salles telles que chute de la lune. Passez en revue ci-dessous la liste complète de ce qui viendra à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix de la semaine

– 42 jours dans le noir | Série

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: Au milieu d’une tempête médiatique et d’une enquête policière, une femme mène la recherche de sa sœur disparue. Inspiré d’un cas réel.

– L’avocat de Lincoln | Série

Date de sortie: 13 mai

Parcelle: Dans cette série basée sur les romans à succès de Michael Connelly, un idéaliste iconoclaste pratique le droit depuis le siège arrière de sa Lincoln.

– L’arme de la tromperie | Film

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: Deux officiers du renseignement britannique élaborent un plan pour tromper les nazis et changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Basé sur une histoire vraie.

+ Prime Video premières dans la semaine

-Hébergement malveillant | Film

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: Le père célibataire et ex-soldat Kyle Snowden, lors d’un arrêt de routine de son service de protection de l’enfance, est pris avec un groupe de clients innocents dans le magasin de son beau-père.

-Chute de la Lune | Film

Date de sortie: 13 mai

Parcelle: Une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie sur une trajectoire de collision qui menace la vie humaine. Quelques semaines seulement avant l’impact et le monde au bord de l’anéantissement, Jo Fowler, cadre de la NASA et ancienne astronaute, est convaincue qu’elle détient la clé pour sauver la Terre.

+ Premières de HBO Max dans la semaine

– Hacks (Saison 2) | Série

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Le mentorat sombre entre la légendaire comédienne de Las Vegas Deborah Vance (Jean Smart) et sa jeune écrivaine titrée Ava (Hannah Einbinder) continue d’évoluer alors qu’ils parcourent le pays pour donner un atelier pour le nouveau numéro de stand-up de Deborah.

– La femme du voyageur temporel | Série

Date de sortie: 15 mai

Parcelle: C’est une histoire d’amour complexe et magique adaptée par Steven Moffat du roman très apprécié d’Audrey Niffenegger et réalisée par David Nutter, lauréat d’un Emmy. La série raconte l’histoire de Clare et Henry, et d’un mariage « ordinaire » avec un problème… le voyage dans le temps.

+ Premières Star+ dans la semaine

– Justice pour Malik Oussekine | Mini-série

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: Il est basé sur une histoire vraie et est la première série dramatique à examiner les événements tragiques survenus dans la nuit du 5 décembre 1986 à Paris, en France, qui ont conduit à la mort tragique de Malik Oussekine et aux conséquences dramatiques pour sa famille : sa mère Aïcha, ses frères Ben Amar et Mohamed, ses sœurs Fatna et Sarah, et Miloud, le père de substitution de ses frères et sœurs depuis la mort de leur père.

– Visage de poupée (Saison 2) | Série

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: Suivez Jules et ses amis : après la pandémie, après le chagrin, en route pour ses trente ans. Maintenant qu’elle a retrouvé ses amis, Jules doit équilibrer le maintien de son groupe pendant que chaque femme entame son prochain chapitre et une relation plus profonde avec elle-même.

– Il fait toujours beau à Philadelphie (Saison 15) | Série

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: La comédie est centrée sur quatre amis qui possèdent et exploitent un bar dans le sud de Philadelphie et tentent de maintenir l’équilibre des pouvoirs entre leurs entreprises et leur amitié, une tâche qui n’est pas une mince affaire, car chacun d’eux a tendance à se laisser emporter uniquement par son propres intérêts, ce qui conduit à des situations inconfortables qui menacent de détériorer leurs relations personnelles.

+ Premières Disney+ dans la semaine

– Sneakerella | Film

Date de sortie: 13 mai

Parcelle: C’est un créateur de baskets en herbe du Queens qui travaille comme stock boy dans un magasin de chaussures et cache son talent artistique. Il ressent une grande connexion après avoir rencontré par hasard Kira King, la fille de Darius King -une légende du basket-ball- et une sorte de princesse charmante de Manhattan. Avec l’aide de son meilleur ami et un peu de magie, EI trouve le courage d’utiliser ses talents et de voir grand.

– La Croisade | Série

Date de sortie: 11 mai

Parcelle: Il s’agit d’une série hybride innovante et immersive dans laquelle huit adolescents (les Paladins) quittent la réalité pour se lancer dans un voyage dans le monde fantastique d’Everealm, où ils doivent sauver le Royaume en aidant à accomplir une ancienne prophétie. Tout au long des huit épisodes de la série, ces héros se retrouvent immergés dans un monde fantastique devenu réalité, avec son propre château, sa royauté, ses fées éthérées et toutes sortes de créatures mystiques, ainsi qu’une sorcière dont le seul but est de tout détruire. rester au pouvoir.

+ Premières StarzPlay dans la semaine

– Gaslit (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 15 mai

Parcelle: Gaslit est une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des subalternes maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux dénonciateurs tragiques qui l’ont finalement fait tomber. . L’histoire se concentrera sur Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts. Une grande personnalité et une femme qui ne reste jamais silencieuse.

+ Premières sur Acorn TV dans la semaine

– Les Chercheurs de Coquillages | Mini-série

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Basé sur le roman de Rosamunde Pilcher, The Shell Seekers met en vedette Vanessa Redgrave dans le rôle de Penelope Keeling, qui réfléchit sur sa vie après une crise cardiaque. Rappelant son enfance sauvage, son seul véritable amour et son mariage malheureux, Penelope évalue ses relations divergentes avec ses trois enfants aînés et prend une décision qui déterminera l’avenir de sa famille.

– Signora Volpe (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Sylvia Fox (Emilia Fox, Silent Witness) se rend en Ombrie, en Italie, pour le mariage de sa nièce, Alice (Issy Knopfler). Mais le petit ami, Tommaso, disparaît, laissant le corps d’une femme dans le lac au fond de son jardin. Utilisant les compétences qu’elle a acquises en tant qu’agent du MI6, Sylvia enquête et découvre que Tommaso a un passé très trouble, travaillant pour le chef du crime Richelmo Gregori, le frère de la femme décédée.

