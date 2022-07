Netflix, HBO Max et plus: les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

Julio est déjà là et avec lui est venu de nouveaux contenus sur le plateformes de streaming. De cette façon, à partir 4 au 10 juillet productions telles que la saison 3 de Contrôle Z, Uncharted : hors de la carte Soit homme araignée. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Le temps des braves | Film

Date de sortie: 6 juillet

Terrain: Un policier dépressif et le psychanalyste qui l’accompagne dans ses rondes se lient d’une amitié inattendue lorsqu’ils sont impliqués dans une enquête pour homicide.

– Bouh, salope | Série

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Deux amis veulent se faire remarquer à l’école. Mais on devient un fantôme et devra vivre la meilleure version de la vie… tant qu’elle le peut.

– Contrôle Z (Saison 3) | Série

Date de sortie: 6 juillet

Terrain: Sofia, Javi et leurs amis essaient de s’en sortir pendant leur dernière année d’école, mais un hacker inconnu avec un compte familial leur rend la vie difficile.

– Bonjour, au revoir et tout ce qui s’est passé | Film

Date de sortie: 6 juillet

Terrain: Clare et Aidan décident de se séparer avant d’aller à l’université, sans aucun regret. Mais un dernier au revoir pourrait leur offrir une chance à l’amour.

– Monstre Marin | Film

Date de sortie: 8 juillet

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Doc : Une nouvelle vie (Saison 2) | Série

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Le Dr Andrea Fanti est un brillant chef de médecine interne dont la vie prend une tournure inattendue lorsque le père d’un patient décédé dans son service lui tire une balle dans la tête. Andrea survit, mais perd la mémoire des douze dernières années de sa vie. A son réveil, il devra se battre pour reconnaître ses compagnons, sa famille et l’homme qu’il est devenu.

– Snake Eyes: GI Joe Origins | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Après avoir sauvé la vie de son héritier présomptif, le tenace et reclus Snake Eyes est appelé à l’Arashikage, un ancien clan japonais, où il apprend les voies du guerrier ninja. Mais lorsque les secrets de son passé seront révélés, l’honneur et la loyauté de Snake Eyes seront mis à l’épreuve.

– Assassin sans mémoire | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Alex Lewis est un assassin expert à la précision discrète. Pris dans un conflit moral, Alex refuse de terminer un travail qui viole son code et doit rapidement traquer et tuer les personnes qui l’ont embauché avant qu’ils ne le trouvent en premier. Mais lorsque sa mémoire commence à lui faire défaut, il est obligé de remettre en question chacune de ses actions, franchissant la frontière entre le bien et le mal.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Uncharted : hors carte | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Une préquelle de la saga de jeux vidéo Uncharted, où nous découvrons comment Drake en est venu à rencontrer et à se lier d’amitié avec Sully.

– L’art d’être adulte | Film

Date de sortie: 10 juillet

Terrain: La vie de Scott est au point mort depuis la mort de son père pompier. Il passe ses journées à fumer de l’herbe et à rêver d’être tatoueur, jusqu’à ce que les événements l’obligent à créer un changement.

+ Premières Star+ cette semaine

– La voix la plus forte | Mini-série

Date de sortie: 6 juillet

Terrain: Pour comprendre les événements qui ont conduit à la montée du Parti républicain moderne, il faut comprendre Roger Ailes. Principalement centrée sur la dernière décennie au cours de laquelle Ailes est devenu le chef de facto du parti, la série aborde également des événements déterminants dans la vie d’Ailes, y compris ses expériences avec des dirigeants mondiaux qui ont déclenché sa carrière politique et les accusations de harcèlement et les accords qui ont mis fin à son règne sur Fox News. Naomi Watts, Seth MacFarlane, Sienna Miller, Josh Charles et Simon McBurney complètent le casting de cette série qui suit l’ascension et la chute de Roger Ailes.

– Public captif : Une véritable histoire d’horreur américaine | docu-séries

Date de sortie: 6 juillet

Terrain: En 1972, Steven, sept ans, est allé à l’école et n’est jamais rentré à la maison. Sa mère, Kay, a du mal à garder les médias intéressés par l’affaire et à garder sa famille unie. Puis, au bout de sept ans, un miracle se produit : Steven revient. Les médias ne peuvent pas en avoir assez de l’histoire et se dirigent frénétiquement vers la maison de Stayner, mais ce n’est pas la fin d’Hollywood qu’elle semble être. Steven, aujourd’hui âgé de quatorze ans, a du mal à s’intégrer et sa famille vit la vie sous le microscope des médias. Lorsque le ravisseur de Steven est jugé, des vérités douloureuses sont rendues publiques et la couverture médiatique prend une tournure sombre, envoyant Steven dans une spirale infernale. Alors qu’elle commence à refaire sa vie, avec un mariage, des enfants et un téléfilm à succès sur son histoire, les Stayners subissent une autre tragédie. Et bientôt, ils redeviendront célèbres, pour une toute autre raison.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Spiderman | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: L’adolescent moyen Peter Parker (Tobey Maguire) est transformé en un super héros extraordinaire après avoir été accidentellement mordu par une araignée radioactive. Lorsque son oncle bien-aimé est sauvagement assassiné lors d’un vol, le jeune Peter jure d’utiliser ses pouvoirs pour venger sa mort. Se considérant comme « Spider-Man », il entreprend de débarrasser les rues du crime, ce qui le met en conflit avec le supervillain malveillant « Green Goblin » (William Defoe).

– Spiderman 2 | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Tobey Maguire revient en tant que Peter Parker aux manières douces, jonglant avec l’équilibre délicat de sa double vie d’étudiant et de combattant du crime surhumain. La vie de Peter devient encore plus compliquée lorsqu’il fait face à un nouvel ennemi juré, le brillant Otto Octavius ​​​​(Alfred Molina) qui s’est réincarné en « Doc Ock » maniaque et multi-tentacules. Lorsqu’il kidnappe MJ (Kirsten Dunst), Spider-Man doit revenir à l’action alors que l’aventure atteint de nouveaux sommets d’excitation sans précédent.

– L’incroyable Spider-Man | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Il raconte l’histoire de Peter Parker (Andrew Garfield), un lycéen paria qui a été abandonné par ses parents dans son enfance, le laissant sous la garde de son oncle Ben et de sa tante May. Comme la plupart des adolescents, Peter essaie de comprendre qui il est et comment il est devenu la personne qu’il est aujourd’hui. Peter trouve également son chemin avec son premier amour du lycée, Gwen Stacy (Emma Stone), et ensemble, ils luttent avec l’amour, l’engagement et les secrets. Lorsque Peter découvre une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, il entame une quête pour comprendre la disparition de ses parents, ce qui le mène directement à Oscorp et au laboratoire du Dr Curt Connors (Rhys Ifans), l’ancien associé de son père. Alors que Spider-Man affronte l’alter ego de Connors, le Lézard, Peter prend des décisions qui changent sa vie, utilise ses pouvoirs et façonne son destin pour devenir un héros.

– L’incroyable Spider-Man 2 | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Peter Parker (Andrew Garfield) doit affronter Electro (Jamie Fox), un ennemi bien plus puissant que lui. Mais lorsque son vieil ami, Harry Osborn (Dane DeHaan), revient, Peter se rend compte que tous ses ennemis ont une chose en commun : Oscorp. C’est génial d’être Spider-Man, pour Peter Parker, il n’y a pas de sensation de se balancer entre les gratte-ciel, d’accepter d’être le héros et de passer du temps avec Gwen (Emma Stone).

– Spider-Man : Retrouvailles | Film

Date de sortie: 8 juillet

Terrain: Un jeune Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), qui a fait ses débuts sensationnels dans Captain America : Civil War, commence à naviguer dans sa nouvelle identité de super-héros lanceur de toile. Enthousiasmé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui, où il vit avec sa tante May (Marisa Tomei), sous l’œil attentif de son nouveau mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter essaie de reprendre sa routine quotidienne normale, distrait par l’idée de prouver qu’il est plus que le sympathique Spider-Man du quartier, mais lorsque le vautour (Michael Keaton) apparaît comme un nouveau méchant, tout ce que Peter tient le plus important est transformé à l’envers sera menacé.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Fille De Plainville | Série

Date de sortie: 10 juillet

Terrain: The Girl From Plainville met en vedette Elle Fanning dans le rôle de Michelle Carter et s’inspire de l’histoire vraie de son cas de suicide sans précédent par SMS. La courte série explore la relation de Carter avec Conrad Roy III et les événements qui ont conduit à sa mort et par la suite sa condamnation pour homicide involontaire. Aux côtés de Fanning, la série met en vedette Chloë Sevigny dans Lynn Roy, Colton Ryan dans Conrad Coco Roy III, Cara Buono dans Gail Carter, Kai Lennox dans David Carter et Norbert Leo Butz dans Conrad « Co » Roy II.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Les meurtres de Sommerdahl (Saison 3) | Série

Date de sortie: 7 juillet

Terrain: Le détective Dan Sommerdahl (Peter Mygind, Borgen) a consacré sa vie à résoudre des crimes dans sa ville, ce qui lui a coûté son mariage. Dans cette saison, il doit apprendre à vivre avec le fait que son ex-femme, la criminaliste Marianne (Laura Drasbæk, Grow), est en couple avec le détective Flemming Top (André Babikian, Borgen), qui est son partenaire et meilleur ami. .

– Garder la foi (Saison 3) | Série

Date de sortie: 7 juillet

Terrain: Dans la dernière saison de ce drame gallois mettant en vedette Eve Myles (Torchwood), Faith mènera une dure bataille pour la garde de ses enfants lors de son divorce. De plus, il devra faire face à l’affaire judiciaire la plus difficile de sa carrière, tout en essayant de faire face à l’arrivée soudaine de sa mère (Celia Imrie, Patrick Melrose), qui menace de révéler de sombres secrets enfouis depuis longtemps. .

