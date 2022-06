Netflix Geeked Week : le résumé le plus complet de ce qui a été annoncé le premier jour

in

La Semaine des geeks de Netflix commence aujourd’hui avec la promesse de tonnes d’annonces sur les séries les plus attendues de ce que nous appelons Le géant du streaming. Des actualités incontournables accompagnées de bandes-annonces et d’images promotionnelles sur les personnages qui éveillent votre imagination et vous font vivre des moments inoubliables devant la télé. Ou l’appareil que vous préférez…

spoilers va couvrir cet événement en vous présentant toutes les alternatives disponibles afin que vous soyez au courant de l’actualité de vos programmes préférés et découvrez également quels nouveaux titres peuvent capter votre intérêt dans les prochaines premières de Netflix. Rejoignez-nous sur ce chemin à travers le surprenant Semaine Geek.

+Merlina arrive sur Netflix et il y a un teaser

De la main de Tim Burton, le personnage classique de Los Locos Adams arrive au Streaming Giant avec sa propre série. Twisted et propriétaire d’un humour noir indéniable.

+Guillermo del Toro présente Le Cabinet des Curiosités

À travers des réalisateurs du genre horreur tels que ceux responsables de Mandy, The Babadook et Splice, cette série arrive avec un casting de luxe et l’esprit du grand Guillermo del Toro derrière un projet unique.

+Découvrez The Midnight Club, une nouvelle série d’horreur qui débarque sur la plateforme

Mike Flanagan est responsable de cette histoire d’horreur qui atteint le géant du streaming. D’après le roman de Christopher Pike.

+The Imperfects raconte l’histoire de trois jeunes mutants fuyant le gouvernement

Juan, Tilda et Abbi sont trois garçons de vingt ans qui ont été expérimentés par des scientifiques et transformés en mutants. Maintenant, ils doivent échapper à diverses agences gouvernementales.

+Sweet Tooth a terminé le tournage de sa deuxième saison !

L’histoire de ce petit hybride très spécial se poursuivra sur Netflix et on peut s’attendre à ce que les enjeux soient plus élevés que jamais dans la prochaine saison.

+Locke & Key prend fin en 2022

Clés magiques, pouvoirs spéciaux et voyages incroyables sont la recette de cette émission télévisée qui prendra fin dans la prochaine fournée d’épisodes.

+Fate : La saga Winx atteint sa deuxième saison avec les débuts de Paulina Chávez

Flore est là ! Vous pouvez assister à l’arrivée de Paulina Chavez dans Fate : The Winx Saga. Un personnage aux capacités très particulières.

+Les nonnes reviennent dans le deuxième lot d’épisodes de Warrior Nun

Décès. Résurrection. Des pouvoirs spéciaux et la capacité de courir sur l’eau. Cependant, tout cela ne suffit pas pour vaincre le démon. Warrior Nun revient!

+Shadow and Bone a terminé l’enregistrement de sa deuxième saison

Le casting de Shadow and Bone veut vous laisser un message très spécial après avoir terminé l’enregistrement du deuxième lot d’épisodes du programme.

+Il reste peu de choses pour la quatrième saison de Manifest

En tant que passagers du vol 828, Manifest revient pour une nouvelle saison pleine de mystère. Attention!

+Vikings : Valhalla présentera deux nouvelles saisons

L’émission à succès Vikings: Valhalla reviendra avec deux nouveaux lots d’épisodes qui verront plus de combats, de nouvelles romances et la lutte éternelle entre chrétiens et païens. Vous ne pouvez pas le manquer.

+Prenez votre épée et votre bouclier pour la deuxième saison de Barbarians

Les Barbares ont un objectif, une mission, une obsession : éradiquer les Romains de la surface de la Terre. Seront-ils capables de le faire ?

+All of us is Dead continue avec une nouvelle saison

Lee Cheong-san est-il toujours en vie ? La prochaine saison de All of us is Dead pourrait répondre à cette question délicate pour vous. Ne la perd pas.

+Le Midnight Club revient le 7 octobre

Une nouvelle saison de The Midnight Club arrive sur le géant du streaming afin que vous puissiez continuer à profiter de cette histoire captivante.

+La prochaine saison d’Alice in Borderland arrive

La prochaine étape du jeu est prête à démarrer avec un nouveau lot d’épisodes de l’émission à succès Alice in Borderland.

+ One Piece vous invite à visiter ses immenses sites pendant sa production

Profitez d’une invitation gratuite aux incroyables plateaux de tournage One Piece en pleine production.

+ Resident Evil arrive le 14 juillet et vous pouvez profiter de la nouvelle bande-annonce

Le monde a pris fin il y a longtemps et Umbrella Corporation en est la clé. Les survivants devront affronter des zombies et des créatures monstrueuses dans cette nouvelle adaptation de Resident Evil.

+1899, des créateurs de Dark, arrive pour plus d’horreur et de mystère

Regardez bien quelle sera votre prochaine obsession : 1899, un navire plein de questions et de nombreuses langues pour y répondre.

+ C’est l’heure de The Sandman ! Le 5 août arrive avec de nombreuses nouvelles

Parmi eux, Mark Hamill prête sa voix à Merv Pumpkinhead. Tu ne peux pas le rater.

+ Clip exclusif de la troisième saison de The Umbrella Academy

Vous êtes invités à l’hôtel Obsidian qui, comme on le sait, était à ses heures de gloire un lieu qui a su abriter les plus grandes personnalités de la politique internationale et du spectacle. Bienvenue à l’Académie des Parapluies 3.

+First Kill croise un vampire avec une chasseresse pour une romance très spéciale

Oui, vous pouvez réfléchir à la façon d’utiliser ces crocs dans cette histoire d’amour très spéciale entre deux jeunes femmes qui sont destinées à s’affronter mais qui veulent autre chose.

+Prochainement L’école du bien et du mal

Comme le dit le vieil adage : il y a deux versions de chaque histoire et cette série en montrera certainement beaucoup.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂