Netflix Geeked Week confirme la deuxième saison de Shadow and Bone

La première grande nouvelle de l’événement est la confirmation de la deuxième saison de Shadow and Bone.

La semaine des annonces et des événements a commencé. Et cela inclut Netflix Geeked Week dans laquelle la société a proposé de donner des nouvelles de ses séries, films et projets tout au long de la semaine. Et le premier d’entre eux a été la confirmation que il y aura une deuxième saison de Shadow and Bone.

L’événement, qui a aussi laissé d’autres nouvelles à propos de Army of the Dead ou Lupin, il nous a laissé une vidéo avec les acteurs confirmant et célébrant la nouvelle. Bien sûr, pour le moment, il n’y a rien d’autre. C’est-à-dire qu’aucune date n’a été donnée, ni une bande-annonce ou une image promotionnelle de cuqui. Eh bien, au moins les visages des acteurs en valent la peine.

Invoquant le sourire de Ben Barnes alors qu’il annonce qu’il y aura une deuxième saison de #SombraYHueso ☀️ pic.twitter.com/zsIlSRszM7 – Netflix Espagne (@NetflixES) 7 juin 2021

Shadow and Bones (ou Sombra y Hueso en espagnol), a été abandonné par Netflix en avril de cette année. Pendant huit épisodes, on nous a raconté l’histoire d’Alina Starkov et du général Kirigan (entre autres) interprétés respectivement par Jessie Mei Li et Ben Barnes. Ils reviendront avec Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman ou encore Kit Young dans cette seconde partie.

L’histoire est basée sur les livres de Leig Bardugo dans lesquels les événements de plusieurs de ses œuvres sont mélangés. Heureusement, il semble qu’ils aient mis le doigt sur la tête en rangeant un peu tout et en évitant de mettre le bordel qu’ils nous ont déjà fait avec des séries comme The Witcher.