Netflix Friday : quelle est la mini-série idéale pour le week-end

Netflix

Netflix a la meilleure option pour profiter du week-end et les fans de séries courtes ne peuvent pas le manquer. Sachez ce que c’est.

© GettyNetflix

Il n’est pas contesté que Netflix C’est devenu la grande plateforme de streaming. L’entreprise, qui existe depuis plus de dix ans, continue de croître et, apparemment, rien ne l’arrête. En effet, son catalogue continue d’être l’un des plus variés et des plus étendus de l’industrie, car il propose un contenu idéal pour tout type de public et, bien sûr, ses préférences.

A tel point que les utilisateurs, au-delà de quelques critiques envers Netflix Comme ses coûts sont élevés, ils ont trouvé dans ce service à la demande un allié de taille pour le week-end. Depuis qu’elle est devenue à la mode, plus que tout dans la pandémie, l’entreprise dirigée par Ted Sarandos Il n’en finit pas de faire de grandes premières. De même, maintenant, il s’est imposé comme emblématique en termes de production de mini-séries, ce que les téléspectateurs ont commencé à préférer.

À cause de Netflix faisait des sorties de mini-séries qui a immédiatement connu le succès. En effet, les productions de la plateforme ne comptent actuellement pas plus de huit ou dix épisodes, sauf exceptions. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que ces derniers jours, une nouvelle fiction ait commencé à attirer l’attention et qu’elle ne compte pas plus de dix chapitres, ce qui la rend parfaite pour le week-end.

+ La minisérie Netflix qui fait fureur :

Le 13 mai dernier Netflix ajouté à son catalogue L’avocat de Lincoln, un drame juridique d’une seule saison avec Manuel García Rulfo. Le strip n’est plus sur le géant du streaming depuis un mois et c’est déjà l’un des plus visionnés du TOP 10. En fait, il en est arrivé au point où il occupe la deuxième place des plus joués de la semaine dernière depuis un semaine avec un total de 45 090 000 heures vues.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de L’avocat de Lincoln Il dit: « Un non-conformiste idéaliste, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) est un avocat au service des clients à l’arrière de sa Lincoln, combattant des affaires grandes et petites dans la ville tentaculaire de Los Angeles. La première saison de la série est basée sur le deuxième livre de la série à succès A Case of Mickey Haller de Michael Connelly, intitulé The Verdict.”.

L’histoire originale, écrite par Michel Connelly, créé en 2008 et est rapidement devenu un succès littéraire. C’est pour ça que Netflix Il n’a pas hésité à miser sur cette création et à la porter au petit écran sous la direction de Ted Humphrey.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂