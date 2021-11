Netflix Friday : 2 films d’action à savourer sur la plateforme

Cela fait dix ans que Netflix Elle est présente en Amérique latine et, malgré le temps qui passe, elle est plus que jamais d’actualité. Son vaste catalogue, son contenu original et sa façon d’innover avec des histoires sont quelques-unes des choses qui font de cette plateforme un grand succès. Aussi, bien sûr, le fait qu’il renouvelle sa bibliothèque tous les mois.

Ces derniers temps, après un an à subir les conséquences de la crise sanitaire mondiale, Netflix s’est réinstallé et a fait les choses en grand. Désormais, non seulement il parie sur son contenu typique, mais il jette également son œil sur des mini-séries ou des films de toutes sortes de genres. Alors pour ce vendredi, si vous ne savez pas quoi voir, de Spoiler nous vous recommandons deux films d’action à exploiter.

2 films d’action à voir sur Netflix :

1. Alerte rouge :

C’est essentiellement le nouveau bébé de Netflix. Il est sorti sur la plateforme il y a quelques heures à peine et a déjà remporté de grands succès. D’une durée de près de 2 heures, ce film met en vedette Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson. Les acteurs sont incarnés dans ce film qui allie action, comédie et adrénaline.

« Un vol audacieux place un profileur du FBI sur le chemin d’un voleur d’art notoire et d’un criminel insaisissable» C’est le synopsis avec lequel la plateforme a diffusé le film.

2. Dans le temps :

Ce n’est pas d’origine sur la plate-forme, mais il est disponible sur celle-ci. Ce film est sorti en 2011 dans toutes les salles et a rapporté 40 milliards de dollars. Avec Amanda Seyfried, Justin Timberlake et Cillian Murphy est l’un des films d’action et de science-fiction les plus choisis par les amateurs de ce genre.

« Dans un futur proche où personne ne vieillit et où le temps est la nouvelle monnaie, un homme devient suspect lorsqu’il hérite des décennies d’une victime de meurtre», précise le synopsis officiel.

