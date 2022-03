Netflix fixe la date de la première de la série d’action en direct Resident Evil

Netflix vient d’annoncer la date de sortie de sa nouvelle série live action »Resident Evil ». La principale plateforme de streaming a publié une série d’affiches officielles qui, bien qu’elles ne donnent pas beaucoup d’informations sur l’intrigue, nous donnent une idée de la gravité de la série. De plus, on peut voir qu’il arrivera sur Netflix prochainement 14 juillet.

La série, basée sur le jeu d’horreur populaire du même nom, se déroulera en 2036 et mettra en vedette Jade Wesker, une femme qui devra se battre pour survivre face à une vague de zombies qui semble sans fin. Au-delà de la violence post-apocalyptique, Jade sera forcée d’affronter son passé à New Raccoon City et le destin tragique de sa sœur Billie, tout en étant hantée par l’ombre de son père, le méchant emblématique. Albert Wesker.

« La nouvelle extension de la série apporte le meilleur de l’ADN de Resident Evil : des héroïnes badass, des créatures terrifiantes (certaines nouvelles et d’autres familières), une bataille pour la survie et, bien sûr, un profond mystère à élucider », déclare le synopsis officiel de l’émission. « Andrew Dabb (Supernatural) élargit les directions avec une nouvelle narration, une horreur effrayante et un spectacle bourré d’action parfait pour l’été. »

Comme les nombreuses adaptations de la série d’horreur de survie bien-aimée de Capcom, la série racontera une histoire originale qui n’est basée sur aucun des jeux vidéo. On ignore actuellement si les héros de la franchise comme CChris Redfield, Jill Valentine et Claire Redfield apparaîtra.

» Resident Evil » jouera lance reddick comme le sinistre Albert Wesker aux côtés des talents de Ella Balinska, Tamara Smart, Sienne Agudong, Adeline Rudolph et Paula Nunez.

Bien que la série »Resident Evil » soit la première adaptation live-action pour Netflix, la plateforme de streaming a déjà eu d’autres productions originales basées sur le jeu vidéo zombie. En 2021, il a été lancé » Resident Evil : Ténèbres infinies »une série animée qui suit l’histoire de l’agent secret Leon S. Kennedy dans sa mission de démasquer un complot utilisant une arme biologique dangereuse.