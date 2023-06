Netflix : FIVE SERIES similaire à Dark à regarder en streaming

175/70X13 CONT.WINCTS780 82T

Le Winter Contact TS780 de Continental est un pneu spécialement conçu pour supporter la boue et la neige. Ce pneu hiver supporte des vitesses jusqu'à 190 km/h et possède un indice de vitesse T. Il est monté en série sur les Fiesta, sur les Lupo, sur les Astra et autres véhicules similaires et est spécialement conçu pour permettre de maîtriser le véhicule tout en douceur et offrir une expérience de conduite confortable. Ce pneu se révèle très performant sur tous les types de routes. Le Winter Contact TS780 est fabriqué avec un composé spécial moulé de manière à former des sculptures dotées de lamelles à structure "nid d'abeille" et de pavés de gomme indépendants. Ses profondes rainures latérales offrent une excellente stabilité et une parfaite maîtrise du véhicule. Offrant un plus grand confort, une meilleure stabilité dans les courbes et une plus grande précision de la direction, ce pneu s'use de manière uniforme. Une protection exceptionnelle contre l'aquaplaning et une maîtrise incomparable du véhicule sur route sèche font du Winter Contact TS780 le pneu idéal pour les voitures de tourisme.