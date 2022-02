Netflix fait une série sur la « crypto-monnaie Bonnie and Clyde » accusée de blanchiment d’argent

Netflix a annoncé qu’il diffuserait une nouvelle série documentaire basée sur le couple new-yorkais accusé de blanchir de la crypto-monnaie.

La crypto-monnaie volée, évaluée à 71 millions de dollars (52 millions de livres sterling) au moment du vol, est maintenant évaluée à 4,5 milliards de dollars (3,3 milliards de livres sterling), ont déclaré des responsables.

Crédit : Facebook/Razzlekhan

Les procureurs disent que Lichtenstein et Morgan, qui ont été surnommés le « crypto Bonnie and Clyde », se sont appuyés sur une série de techniques sophistiquées pour recevoir des bitcoins volés dans un portefeuille numérique qu’ils contrôlaient et pour dissimuler les transactions et cacher le mouvement de l’argent.

Des millions de dollars de transactions ont été encaissés via des guichets automatiques Bitcoin et pour acheter de l’or et des jetons non fongibles ainsi que des articles plus banals tels que des cartes-cadeaux Walmart utilisées pour des dépenses personnelles, ont ajouté des avocats.

Maintenant, un communiqué de presse de Netflix indique qu’il commande une nouvelle docu-série qui sera dirigée par la même personne qui a apporté FYRE : la plus grande fête qui n’ait jamais eu lieu et Roi tigre sur nos écrans.

Le communiqué se lit comme suit: « Netflix a commandé une série documentaire sur le stratagème présumé d’un couple marié pour blanchir des milliards de dollars de crypto-monnaie volée dans le plus grand cas de crime financier criminel de l’histoire. »

Crédit : Twitter/Heather Morgan

Il continue : « Ilya ‘Dutch’ Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés dans leur appartement de New York le mardi 8 février et font maintenant face à des accusations de complot en vue de blanchir près de 120 000 Bitcoins liés au piratage en 2016 d’un bureau de change virtuel.

« Alors que la valeur du Bitcoin volé est passée de 71 millions de dollars au moment du piratage à près de 5 milliards de dollars, le couple aurait tenté de liquider leur argent numérique en créant de fausses identités et des comptes en ligne, et en achetant de l’or physique, des NFT, etc. pendant que les enquêteurs se précipitaient pour suivre le mouvement de l’argent sur la blockchain. »

Chris Smith (FYRE: La plus grande fête qui n’ait jamais eu lieu, Tiger King) est sur le point de diriger et de produire exécutif avec le producteur exécutif Nick Bilton (Fake Famous, The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road).