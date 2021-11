Netflix fait un pas de géant dans le contenu des jeux vidéo

Dès aujourd’hui, Netflix a fait un saut important dans son application pour appareils mobiles en présentant une nouvelle offre de jeux vidéo, qui est anticipée depuis quelques mois avec divers tests qui ont été menés en région.

Ces nouveaux jeux sur la plateforme seront disponibles gratuitement et sans frais supplémentaires pour ses abonnés, ce qui augmente sans aucun doute considérablement les options de divertissement que Netflix a à offrir à ses consommateurs réguliers.

Que les jeux commencent Demain, Netflix Games commencera à se déployer sur l’application mobile Netflix. D’abord sur Android, avec iOS en route. Ce n’est que le début, mais nous sommes ravis de commencer à vous proposer des jeux exclusifs, sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geek (@NetflixGeeked)

2 novembre 2021





L’arrivée de ces jeux en streaming a été anticipée par le compte Twitter « Netflix Geeked », donc, selon la zone géographique dans laquelle se trouve l’utilisateur, il sera possible d’accéder à une certaine variété de jeux mobiles, dont certains Ils sont inspiré par certaines des productions les plus populaires du grand N.

Parmi les jeux disponibles, on peut citer « Stranger Things: 1984 ». « Stranger Things 3: The Game », « Shoothing Hoops », « Card Blast » et « Teeter Up ». Mike Verdu, vice-président du développement de jeux chez Netflix, a souligné via le blog officiel de la société que, que l’utilisateur soit un joueur occasionnel ou quelqu’un à la recherche d’une expérience immersive, la bibliothèque de jeux devrait avoir quelque chose à offrir pour toutes les personnes.

Jusqu’à présent, les jeux ne sont disponibles que pour le système Android, vous devez donc entrer via l’application sur l’appareil et indiquer entre la ligne de jeux celui que vous souhaitez télécharger. Certains de ces titres nécessitent une connexion Internet constante pendant l’utilisation.

Après que Netflix ait acquis le catalogue complet de l’histoire de l’auteur Roal Dahl, des projets de création de jeux inspirés de ses personnages ont été signalés, l’un des plus représentatifs étant « Charlie et la chocolaterie », il a également été question de la prochaine fondation de votre propre studio de développement.