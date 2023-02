Netflix fait équipe avec Pokémon pour la série animée en stop-motion Pokémon Concierge

Le géant du streaming Netflix s’est associé au phénomène animé qu’est Pokémon pour une nouvelle série en stop-motion intitulée Conciergerie Pokémon. La série a été officiellement annoncée via la chaîne YouTube officielle de Netflix, qui trouve un Psykokwak solitaire se dandinant le long de la plage avant de révéler « voici l’histoire… du concierge du complexe ». Vous pouvez consulter le premier regard sur Conciergerie Pokémon dessous.





Présenté au public par Netflix et The Pokémon Company, Conciergerie Pokémon raconte l’histoire de Haru, une concierge du Pokémon Resort, et ses interactions avec les Pokémon et leurs propriétaires qui visitent en tant qu’invités. S’éloigner de tous les attraper et des combats qui sont si souvent au centre de tout et de rien Pokémon en rapport, Conciergerie Pokémon trouverez les créatures et leurs entraîneurs se reposant et se relaxant dans un complexe. Tout en racontant des histoires drôles, fantaisistes, réconfortantes, sans aucun doute.

« Nous avons un groupe d’experts ici au Japon qui sont passionnés par la recherche et le développement d’histoires originales ici au Japon qui passionneront le public du monde entier », a déclaré Minyoung Kim, qui supervise tous les films en langue locale et les séries scénarisées et non scénarisées pour l’Asie-Pacifique ( hors Inde) pour Netflix, dit de la série. « Et nous nous engageons à adapter les histoires et les mangas préférés des fans en émissions extraordinaires. »

Conciergerie Pokémon devrait faire ses débuts sur la plate-forme de streaming plus tard cette année, et est une gracieuseté de Dwarf Studios, le studio d’animation derrière l’anime en stop-motion de Netflix Rilakkuma et Kaoru. La série suit Kaoru et son nouveau colocataire inattendu, Rilakkuma, un ours avec une fermeture éclair sur le dos qui passe chaque journée à paresser. Acclamé par la critique (Rilakkuma et Kaoru détient une note parfaite de 100 % sur Rotten Tomatoes), nous pouvons sans aucun doute nous attendre au même toucher délicieusement doux du studio lors de l’exploration du Pokémon monde et amener les bien-aimés Pocket Monsters à la vie en stop-motion dans Conciergerie Pokémon.

Conciergerie Pokémon n’a pas encore de date de sortie mais fera ses débuts sur Netflix.





Netflix développe actuellement une émission Pokémon en direct

Non seulement Netflix dira Pokémon contes dans le milieu de l’animation en stop-motion, mais le géant du streaming prévoit également une série d’action en direct. L’action en direct Pokémon la série est maintenant en début de développement, avec Lucifer Le showrunner et producteur exécutif Joe Henderson serait attaché à la fois à l’écriture et à la production de la série pour Netflix.

Bien qu’il soit actuellement inconnu s’ils seront connectés, l’action en direct Pokémon la série devrait ressembler à quelque chose qui ressemble à la sortie sur grand écran de 2019, Détective Pikachu. Avec Ryan Reynolds, le juge Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere, Ken Watanabe et Bill Nighy, Détective Pikachu trouve l’adolescent et entraîneur de Pokémon en herbe, Tim, faisant équipe avec un Pikachu parlant intelligent pour résoudre la mystérieuse disparition du père de Tim, Harry.

A rencontré de solides critiques de la part des critiques et du public, une suite à Détective Pikachu doit encore se concrétiser, bien que le projet soit toujours en développement actif. Ce qui signifie qu’il y aura beaucoup pour Pokémon fans à apprécier au cours des prochaines années.