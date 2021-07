Netflix fait de son mieux pour travailler avec Christopher Nolan

Après que les différents services de streaming ont commencé à gagner du terrain dans le monde du divertissement, alors que certains cinéastes de premier plan ont profité de ces plateformes pour étendre leurs récits, des cinéastes comme Christophen Nolan cherchent toujours à défendre la soi-disant « expérience cinématographique » dans faveur des salles de cinéma.

La pandémie, en particulier en 2020, a présenté un scénario dans lequel de grandes premières de films ont réussi à coexister avec des sorties en streaming, bien que cela soit en conflit avec des cinéastes tels que Nolan, qui est connu pour filmer ses films au format 70 mm et obliger les distributeurs à ne pas faire un seul changement de paramètres d’image ou de son dans leurs productions.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez l’impressionnante première bande-annonce de « House of Gucci »

Cette année, Netflix a réussi à surprendre la presse et les personnalités du milieu artistique en annonçant un nouvel accord commercial avec Steven Spielberg via Amblin Entertainment pour la production de nouveaux contenus dans son catalogue, et tout semble indiquer qu’ils sont prêts à tout avec afin de conclure un accord similaire avec Christopher Nolan, considéré comme l’un des cinéastes les plus en vue aujourd’hui.

« Et si quand elle propose son nouveau film, il s’agit de savoir si nous pouvons être un foyer pour elle et voir ce qu’il faut pour que cela se produise », a déclaré Scott Stuber, chef du département cinéma de Netflix lors d’une conversation avec Variety à l’époque. d’évoquer l’idée de Nolan en collaboration avec le service de streaming.

C’est un cinéaste incroyable, je vais faire tout ce que je peux. Dans ce métier, j’ai appris qu’il faut avoir zéro ego. J’ai été battu, assommé et je me suis relevé.

Fait intéressant, les fans de Cristopher Nolan attendent de rencontrer la nouvelle maison de production dans laquelle le cinéaste travaillera dans sa prochaine production, en raison de leur mécontentement envers Warner Bros pour la stratégie de sortie simultanée sur HBO Max tout au long de 2021.

« Tenet », le dernier film de Nolan, était une sortie exclusive pour les cinémas, bien que Warner Bros assure que cela était dû à la pression du réalisateur pour le sortir à ce moment-là sous l’idée que les théâtres avaient besoin d’une grande première pour que le public revienne aux couloirs. Sans surprise, le film n’a pas augmenté les revenus monétaires estimés.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dissapointment Blvd : premier aperçu de la bande de Joaquin Phoenix

Des cinéastes de premier plan comme David Ayer, Martin Scorsese, Zack Snyder David Fincher ont adopté la facilité du streaming en concluant des accords directs avec Netflix, faisant de leurs films l’une des productions les plus réussies du catalogue de la plate-forme, ce que Nolan ne doutait pas. prendre en considération dans votre situation actuelle.