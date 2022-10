Netflix facturera un supplément pour le partage de mot de passe à partir de 2023

Le service de streaming Netflix commencera à facturer des frais supplémentaires pour le partage du compte avec d’autres utilisateurs à partir de 2023. Cette nouvelle implémentation permettra aux utilisateurs qui souhaitent partager leur mot de passe de transférer les informations de profil existantes vers leurs propres comptes, y compris les recommandations et l’historique de visualisation.

Dans un rapport aux actionnaires publié par Netflix le 18 octobre, les détails de ses revenus pour le troisième trimestre de l’année ont été révélés, mais la société de production et de streaming par abonnement a déclaré qu’elle se concentrait sur le partage de la nouvelle façon de monétiser l’échange de comptes entre ses utilisateurs. , une pratique qui affectait son économie en raison de la liberté de partager les comptes qui existe aujourd’hui.

« Après avoir écouté les retours des consommateurs, nous offrirons la possibilité aux emprunteurs de transférer leur profil Netflix sur leur propre compte, et aux utilisateurs de gérer plus facilement leurs appareils et de créer des sous-comptes (membre supplémentaire), si vous souhaitez payer pour la famille membres ou amis », peut-on lire dans le communiqué de Netflix.

Même avec cela, Netflix n’a pas officiellement confirmé le coût de ces frais supplémentaires, bien qu’il ait déjà mis en œuvre ce modèle dans des pays d’Amérique latine tels que le Costa Rica, le Pérou et le Chili, facturant des frais de membre supplémentaires équivalents à environ un quart de forfait Netflix régulier

La plateforme de streaming a également déclaré qu’elle s’attend à ce que l’option de transfert de compte soit particulièrement populaire auprès des utilisateurs situés dans les pays avec son plan publicitaire le moins cher. Netflix a récemment annoncé la date de lancement de son premier niveau d’abonnement financé par la publicité, qui sera disponible le 3 novembre.

Dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre, Netflix a révélé qu’il avait gagné plus de deux millions d’abonnés au troisième trimestre de 2022 et prévoit une augmentation des abonnés de 4,5 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre de cette année.