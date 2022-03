Netflix facturera un supplément pour le partage de comptes avec d’autres utilisateurs

le service de streaming Netflix vient d’annoncer qu’il testera de nouvelles fonctionnalités pour ses comptes de plateforme. Avec la fin de empêcher le partage de mot de passe avec des personnes qui ne vivent pas dans le même foyer, le service inclura la possibilité d’un paiement supplémentaire pour ajouter un membre supplémentaire au service dont ils disposent déjà et la possibilité de transférer un profil vers un nouveau compte.

Cependant, ces fonctions ne commenceront à être mises en œuvre que dans certains pays d’Amérique latine, en particulier dans Chili, Costa Rica et Pérou. À travers le site officiel de Netflix, vous pouvez voir l’annonce de cette nouvelle modalité, et la raison pour laquelle la plateforme de streaming prendra ces mesures :

« Nous avons toujours facilité le partage de leur compte Netflix pour les personnes qui vivent ensemble, avec des fonctionnalités telles que des profils séparés et plusieurs flux sur nos forfaits Standard et Premium. Bien qu’ils aient été très populaires, ils ont également créé une certaine confusion quant au moment et à la manière dont Netflix peut être partagé. En conséquence, les comptes sont partagés entre les foyers, ce qui affecte notre capacité à investir dans de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films pour nos membres. »

De plus, cette nouvelle méthode permettra d’ajouter des membres extérieurs au ménage d’une manière plus facile et plus sûr, empêchant le compte d’atteindre différentes personnes qui ne sont pas proches de l’utilisateur principal. Le seul inconvénient de cette nouvelle modalité est de devoir ajouter un coût supplémentaire à l’abonnement qui doit être payé pour profiter du service.

Les nouvelles fonctionnalités pour les membres du Chili, du Costa Rica et du Pérou sont :

Ajouter un membre supplémentaire– Les membres de nos plans Standard et Premium pourront ajouter des sous-comptes pour jusqu’à deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas, chacun avec son propre profil, des recommandations personnalisées, un nom d’utilisateur et un mot de passe, à un prix inférieur : 2 380 CLP au Chili , 2,99 USD au Costa Rica et 7,9 PEN au Pérou.

Transférer le profil vers un nouveau compte– Les membres de nos forfaits Basic, Standard et Premium peuvent autoriser les personnes qui partagent leur compte à transférer leurs informations de profil vers un nouveau compte ou un sous-compte de membre supplémentaire, en conservant l’historique de visionnage, Ma liste et des recommandations personnalisées.

Esta no es la primera vez que Netflix intenta frenar la práctica de compartir contraseñas, pues anteriormente implementaron un sistema de verificación en varios países que advertía a los usuarios que tenían que comprar su propia suscripción si no vivían en el mismo hogar que el propietario de la compte.