Netflix expose Abercrombie et Fitch dans un nouveau documentaire choquant

Un nouveau documentaire de Netflix expose le «marketing d’exclusion et l’embauche discriminatoire» derrière la marque de mode populaire Abercrombie and Fitch, qui a dû payer près de 50 millions de dollars dans le cadre d’un procès pour discrimination. Regardez la bande-annonce ici :

Réalisé par Alison Klayman, White Hot : l’ascension et la chute d’Abercrombie & Fitch explore comment « vendre l’exclusivité a un prix », avec un synopsis de Netflix disant : « Abercrombie & Fitch a conquis les centres commerciaux à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec des modèles magnifiques, des rythmes de danse palpitants et un parfum féroce.

« Mais alors que la marque était chauffée à blanc, son image populaire » entièrement américaine « a commencé à s’épuiser à mesure que la controverse a éclaté autour de son marketing d’exclusion et de son embauche discriminatoire. »

En 2004, le géant de la mode s’est retrouvé au centre d’un énorme procès après avoir été accusé de discrimination envers les femmes et les ethnies, notamment les Afro-Américains, les Latinos et les Américains d’origine asiatique, après avoir proposé divers postes dans l’atelier et dans la direction à des candidats blancs.

En plus d’avoir été forcée de payer un règlement de près de 50 millions de dollars après avoir reconnu qu’elle n’était pas coupable, la société a signé un décret de consentement et a accepté de modifier les processus de recrutement, d’embauche et de marketing.

Il a également été fait pour faire appel à un directeur de la diversité et a dû rendre compte à un contrôleur nommé par le tribunal pendant six ans.

Dans le nouveau documentaire, nous entendons Anthony Ocampo, à qui on a dit qu’il ne pouvait pas être réembauché par Abercrombie and Fitch parce que la société avait déjà « deux Philippins travaillant dans ce magasin ».

Il se souvient : « À aucun moment je n’ai dit que j’étais philippin, c’était donc une supposition de la part de la personne qui travaillait là-bas.

« Je me souviens que j’ai dit à mes parents et j’ai dit à des amis proches et ils étaient tout à fait d’accord avec moi que c’était foutu. »

Ocampo a poursuivi: «Je n’ai jamais vu de racisme aussi explicite. J’étais vraiment énervé. J’étais dans une rage qui ne s’est jamais dissipée.

« Lorsque j’ai été invité à faire partie du procès, j’ai pensé que c’était l’occasion d’appeler Abercrombie sur leurs taureaux ** t d’essayer de dire qu’ils sont une marque entièrement américaine, et pourtant, la façon dont ils maintiennent cela L’image de tous les Américains est d’embaucher un groupe de Blancs et de licencier un groupe de personnes de couleur.

Jennifer Sheahan a également révélé qu’elle avait été licenciée de son rôle après avoir appris qu’il y avait trop d’Asiatiques travaillant dans le magasin, après que son manager lui ait dit : « La vraie raison était qu’après le blitz d’entreprise, l’une des personnes de l’entreprise J’ai fait le tour et j’ai remarqué un tas d’Asiatiques dans le magasin. »

Les patrons avaient dit qu’ils avaient besoin de plus de personnel qui ressemblait à un modèle caucasien sur une affiche promotionnelle d’Abercrombie and Fitch.

Carla Barrientos, qui est une femme noire, a également déclaré qu’elle avait demandé à être affectée à plus d’équipes de jour et qu’elle n’avait pas été programmée pendant de nombreuses heures sur la rotation, mais on lui a dit que les équipes de nuit n’étaient disponibles que.

Elle a demandé à changer d’heure avec un collègue, mais le responsable ne l’a pas laissé faire et Barrientos a été retiré de la rotation.

Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Abercrombie and Fitch a déclaré dans le documentaire qu’il avait « évolué pour devenir un lieu d’appartenance plutôt que de » s’intégrer « ».

