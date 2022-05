Netflix explore la diffusion en direct dans le dernier changement

Bien que Netflix soit connu pour dominer la conversation critique avec sa série de documentaires, films et séries originaux, le passage potentiel à la diffusion en direct serait important pour la plate-forme.

Et selon Deadline, c’est exactement ce qu’il prévoit.

Netflix a déjà confirmé que l’activation de la diffusion en direct sur le service en est déjà aux premiers stades de développement, et la suggestion est que l’accent serait mis sur le groupe d’émissions non scénarisées et d’émissions spéciales du géant des médias.