Netflix Exec explique pourquoi le renouvellement de Sandman a pris si longtemps

Fans de Neil Gaiman L’homme de sable ont attendu longtemps avant que Netflix n’annonce enfin que la deuxième saison de la série fantastique avait reçu le feu vert. Alors que certaines émissions semblent être renouvelées quelques jours après leur première, il a fallu des mois pour que le chef-d’œuvre visuel épique de Neil Gaiman reçoive le feu vert pour plus d’épisodes, bien qu’il semble avoir un nombre énorme d’audience. Maintenant, Peter Friedlander de Netflix a expliqué pourquoi il devait y avoir un retard dans le processus de décision. Parler à La variétéil a dit:

« Nous voulions passer du temps à nous aligner de manière créative sur ce qui serait la prochaine meilleure expérience avec L’homme de sableet à cause de cela, nous voulions passer du temps avec [showrunner Allan Heinberg] et Neil et discutez vraiment et réfléchissez à ce que devrait être l’approche – parce que la saison 1 est également très réfléchie et intentionnelle. Donc c’était vraiment ce qui a pris le temps supplémentaire, c’est d’aligner nos canards.

Je suis très enthousiasmé par ce que nous avons en magasin et nous avons pris d’excellentes décisions quant à la direction que cela prendra. Il s’agit donc de rester à l’écoute et de regarder. Comme vous, je suis un grand fan de « Sandman » et pouvoir regarder Neil et Allan faire ce qu’ils font est extraordinaire. Je pense que ce qu’ils ont fait avec la saison 1 – c’est rafraîchissant, c’est à couper le souffle, c’est emblématique. Ce sont toutes ces descriptions et savoir que cela est lié au public est tellement gratifiant. »