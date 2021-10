Netflix et Spotify : les inspirations musicales des comédiens de La Casa de Papel

Au cours des dernières semaines, Netflix en partenariat avec Spotify pour créer un espace entièrement dédié à l’une de ses séries qui cumule le plus d’heures de visionnage : Le vol d’argent. De cette façon, les acteurs qui apportent la fiction de Alex Pina ils ont été encouragés à avouer ce que leur inspirations musicales et les chansons qui les accompagnent lors du tournage sur le plateau. Découvrez ici tout ce qu’ils ont dit!

+ Les inspirations musicales de La Casa de Papel

6. Darko Perić (Helsinki)

L’acteur qui joue Helsinki non seulement l’adorer punk et la musique lourde dans le cadre de son personnage, c’est aussi son style préféré dans la vraie vie. « Je peux le diviser en trois étapes. La première était l’euphorie parce que nous avions commencé et mon inspiration était Voleur de banque, une chanson du groupe punk anglais intitulée Le choc« , Il expliqua. En ce sens, il a ajouté : «La deuxième partie, qui était du genre « nous sommes la résistance », pour moi qui aime le hip hop de la côte est, c’était Combattre le pouvoir de Ennemi public. Et la dernière saison ne pouvait pas manquer le mythique groupe punk espagnol Eskorbuto et la chanson Fais attention”.

5. Esther Acebo (Stockholm)

Les ensembles d’enregistrement peuvent être un peu chaotiques lorsqu’ils nécessitent beaucoup d’affichage technique. Pour « créez votre propre bulle», L’actrice qui donne vie à Stockholm écoute habituellement Le bonheur n’attend pas de lafur Arnalds. « Cela génère une atmosphère très particulière, je m’y perds un peu et à partir de là je peux me concentrer sur le personnage», a-t-il assuré houx qui a également évoqué à quel point c’était magique de chanter un chant religieux dans la scène où Nairobi est cloué à la porte à cause de Gandie.

4. Jaime Lorente (Denver)

Parmi les mélomanes de la distribution, l’un de ceux qui se démarque le plus est Jaime Lorente, depuis le lancement récent de son carrière solo et il a déjà quelques singles sur le marché. Et ses chansons font aussi partie de l’inspiration musicale de Denver. « En regardant le soleil C’est une chanson que j’ai faite juste après une journée de tournage. Je suis sorti, je suis allé en studio et je l’ai enregistré. Il est étroitement lié à La Casa de Papel» a remarqué l’acteur qui écoute aussi fréquemment Sous la peau de Alice merveille et Coeur ouvert de Natos et Waor.

3. Luka Peroš (Marseille)

« Je ne sais pas si je peux vivre sans musique» dit l’artiste qui a composé Marseille, l’assistant de Professeur. « Invincible, d’un groupe appelé Outil, a beaucoup à voir avec l’âme de mon personnage et me met dans la bonne direction« Il ajouta. Peroš conclu : « Cela dépend de l’émotion, j’aime écouter de la musique internationale de n’importe quel continent. Celui qui me calme et m’aide pendant le tournage est Chant de nuit, la collaboration de Michael Brook et Nusrat Fateh Ali Khan, du Pakistan”.

2. Miguel Herran (Rivière)

L’un des protagonistes de Le vol d’argent a dû tourner quelques scènes en Thaïlande. Il s’agit de Miguel Herran, qui joue fleuve et qui a pris la chanson comme inspiration musicale Enivrant de C. Tangana. « Le sujet parle d’être intoxiqué par le pouvoir. Là, j’ai réalisé ce qui était vraiment important, que ce n’était ni matériel, ni argent, ni célébrité. Mais c’était moi et m’écouter« , a déclaré l’artiste qui, ces dernières semaines, a reproduit Gronder et Juke Box Maman de Lien Wray.

1. Rodrigo de la Serna (Palerme)

« Pendant le tournage, de nombreuses chansons nous accompagnent en général comme le Bella Ciao, ce qui nous émeut beaucoup de choses. Mais au-delà de la musique que je porte pour m’inspirer, comme le tangos qui m’accompagnent toujours, il y a une chanson que mon ami et mon frère ont interprété Pedro Alonso” Rodrigo de la Serna a commencé en référence au rideau musical de Le vol d’argent qui répète « Je m’en fiche du tout”(“Rien ne m’importe»). L’interprète de Palerme indiqué : « Ce mantra est ce qui arrive à ce personnage qui est déjà joué et jeté dans cette folie. Il est brisé d’amour et poursuit une idée. Cette phrase interprétée par Pedro m’a beaucoup accompagné”.

