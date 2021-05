Netflix et Scarlett Johansson demandent d’annuler les Golden Globes

L’industrie cinématographique subit de nombreux changements aujourd’hui, par le fait que différentes organisations et célébrités se réunissent pour conduire chaque rénovation possible. Ces derniers jours, une continuation des réclamations qui avaient déjà été faites à la Presse étrangère hollywoodienne, organisateurs des Golden Globes. Netflix et Scarlett Johansson sont ceux qui ont appelé à se désengager de cette célébration. Regardez ce qu’ils ont dit!

La HFPA a été fortement critiqué pendant plusieurs années, et la raison principale est due au manque de diversité qu’ils ont parmi leurs membres. Sur les 87 journalistes qui font partie de l’entité, aucun n’est noir, et c’est pourquoi une grande voix comme Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, Il s’est manifesté et a indiqué qu’ils arrêtaient toute activité avec son organisation.

Qui a suivi les mêmes étapes n’était ni plus ni moins que Scarlett Johansson, à travers une déclaration partagée par Le Wrap: «En tant qu’acteur faisant la promotion d’un film, on attend de vous que vous participiez à la saison des récompenses en assistant à des conférences de presse et à des remises de prix. Dans le passé, cela signifiait souvent faire face aux questions et aux commentaires sexistes de certains membres de la HFPA qui frôlent le harcèlement sexuel. C’est l’exact raison pour laquelle j’ai, pendant de nombreuses années, refusé de participer à vos conférences « , a écrit.

Continu: « La HFPA est une organisation qui a été légitimée par Harvey Weinstein pour créer une dynamique de reconnaissance de la part de l’Académie et l’industrie a emboîté le pas. À moins qu’une réforme fondamentale ne soit nécessaire au sein de l’organisation, je pense qu’il est temps de faire un pas. de retour de la HFPA et se concentrer sur l’importance et la force de l’unité au sein de nos syndicats et de l’industrie dans son ensemble. « .

Ces deux positions évoquées s’ajoutent à celles déjà rendues publiques par Amazon Prime Video et l’acteur Mark Ruffalo, en plus de celles prises fin février avec Sterling. K Brown, Kerry Washington, Jurnee Smollett, Amy Schumer, Dakota Johnson, Judd Apatow et Ellen Pompeo, qui a laissé une lettre très sincère. Jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y aura des changements au HFPA, mais sûrement la liste des noms en répudiation deviendra de plus en plus longue.