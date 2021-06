Netflix et Riot Games lancent le premier clip d' »Arcane »

Jeux d’émeute‘ série animée à venir Ésotérique, basé sur League of Legends, a publié un premier aperçu, dans le cadre de Netflix GeekL’événement Geeked Week. En savoir plus sur la bande-annonce visuellement époustouflante et la session de questions-réponses avec les créateurs à l’intérieur.

Cet automne, Jeux d’émeute sortira une nouvelle série animée se déroulant dans le monde de League of Legends au Netflix. Titré Ésotérique, cette série suivra les champions et sœurs emblématiques Vi et Jinx, ainsi que leur relation fracturée. De plus, la série se déroulera à la fois dans la région utopique de Piltover et dans le Zaun souterrain opprimé, exposant la dichotomie entre les deux.

Aujourd’hui, dans le cadre de la toute première Geeked Week de Netflix Geeked, le premier clip d’Arcane est sorti, avec une superbe animation. Regarde:

En plus du premier clip pour Ésotérique, créateurs de séries et de longue date Jeux d’émeute développeurs, Christian Linke et Alex Yee assis avec Geoff Keighley pour en savoir plus sur la série et son making of.

Vous voulez en savoir plus sur @League of Legends Ésotérique? Les co-créateurs Christian Linke et Alex Yee plongent profondément dans le processus de création de cette belle série animée. #GeekedWeek pic.twitter.com/xHP8iSpiiM – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 11 juin 2021

Ésotérique fera sa première le Netflix cette Tombe.